Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves en el sector de Corani, en Cochabamba, generó complicaciones en la circulación vehicular sobre la ruta nueva que conecta con Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con reportes de transportistas difundidos en redes sociales, el siniestro involucró a un tráiler que volcó y su chata quedó completamente atravesada en la carretera, bloqueando ambos carriles y generando un importante congestionamiento.

Vía obstruida

El motorizado quedó cruzado de extremo a extremo sobre la vía, lo que obligó a los conductores a detenerse y esperar la habilitación del paso.

Transportistas que transitaban por el sector solicitaron apoyo para retirar el vehículo y restablecer la circulación.

Conductor auxiliado

Según los primeros reportes, el chofer fue rescatado y auxiliado tras el accidente, presentando algunas lesiones, aunque fuera de peligro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del hecho, mientras se aguarda la intervención de las autoridades para normalizar el tránsito en la zona.

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