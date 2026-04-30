TEMAS DE HOY:
robo de mineral Delincuentes en moto Tragedia en Oruro

21ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Accidente en Colomi genera caos en la ruta nueva Cochabamba–Santa Cruz

Un tráiler quedó atravesado en plena vía durante la madrugada, provocando complicaciones en el tránsito. El conductor fue rescatado con lesiones leves.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 10:25

Accidente en Corani genera caos en la ruta nueva Cochabamba–Santa Cruz
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves en el sector de Corani, en Cochabamba, generó complicaciones en la circulación vehicular sobre la ruta nueva que conecta con Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con reportes de transportistas difundidos en redes sociales, el siniestro involucró a un tráiler que volcó y su chata quedó completamente atravesada en la carretera, bloqueando ambos carriles y generando un importante congestionamiento.

Vía obstruida

El motorizado quedó cruzado de extremo a extremo sobre la vía, lo que obligó a los conductores a detenerse y esperar la habilitación del paso.

Transportistas que transitaban por el sector solicitaron apoyo para retirar el vehículo y restablecer la circulación.

Conductor auxiliado

Según los primeros reportes, el chofer fue rescatado y auxiliado tras el accidente, presentando algunas lesiones, aunque fuera de peligro.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del hecho, mientras se aguarda la intervención de las autoridades para normalizar el tránsito en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD