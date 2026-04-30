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¿Harás trámites? Migración suspende atención este viernes por el Día del Trabajo

La Dirección General de Migración informó que este 1 de mayo no habrá atención en sus oficinas distritales por el feriado del Día del Trabajo. Sin embargo, los puestos fronterizos operarán con normalidad. Recomiendan planificar trámites con anticipación.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 9:44

Feriado del 1 de mayo: así atenderá la oficina de Migración en Bolivia. Imagen referencial Migración.
Bolivia

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La Dirección General de Migración informó que este viernes 1 de mayo se suspenderá la atención en todas sus oficinas distritales del país, en conmemoración del Día del Trabajo.

A través de un comunicado oficial, la institución precisó que la medida aplica únicamente a las oficinas administrativas, mientras que los puestos fronterizos mantendrán su funcionamiento habitual.

“Se informa a la población que el día 1 de mayo no habrá atención en todas las oficinas distritales de la Dirección General de Migración, por conmemorarse el Día del Trabajo. Sin embargo, los puestos fronterizos atenderán con total normalidad”, señala el comunicado.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y planificar sus trámites con anticipación, considerando la suspensión temporal del servicio en oficinas.

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