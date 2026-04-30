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¡Últimas horas! Así puedes comprar tu billete online antes del sorteo de hoy

El sorteo se realiza a las 18:00 y aún estás a tiempo de participar. Con un sistema digital seguro, puedes comprar tu billete en minutos desde tu celular o computadora.

Red Uno de Bolivia

30/04/2026 9:20

Así puedes comprar tu billete online antes del sorteo de hoy. Imagen referencial Loteria Nacional.
Bolivia

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La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) habilitó su plataforma digital para la compra de billetes en línea, permitiendo a los usuarios participar en el sorteo de este jueves sin necesidad de acudir a puntos físicos.

El sistema está disponible en todo el país y ofrece una experiencia rápida, segura y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Últimas horas para participar

El sorteo se realizará a las 18:00, por lo que quienes aún no tienen su billete pueden adquirirlo en pocos pasos escaneando el código QR o ingresando al portal oficial.

Compra fácil y segura

La plataforma fue desarrollada por la empresa Todo Tix y cuenta con certificación internacional ISO 27001, lo que garantiza altos estándares de seguridad en el manejo de datos.

Además, todo el sistema está supervisado por la Autoridad de Fiscalización del Juego, asegurando transparencia en cada operación.

Paso a paso: cómo comprar tu billete online

  1. Ingresa al portal oficial: tienda.lonabol.gob.bo

  2. Regístrate con tu correo electrónico y contraseña

  3. Elige tu número de billete

  4. Realiza el pago mediante código QR

  5. Recibe tu billete digital automáticamente

Premios disponibles

  • Premio mayor: Bs. 300.000

  • Segundo premio: Bs. 30.000

  • Tercer premio: Bs. 15.000

  • Cuarto premio: Bs. 10.000

Recomendación importante

Desde LONABOL recalcaron que esta es la única plataforma oficial habilitada para la compra digital de billetes en Bolivia y recomendaron no compartir datos personales fuera del sistema.

Además, recordaron que cada participación no solo brinda la oportunidad de ganar, sino que también contribuye a programas sociales en beneficio de sectores vulnerables.

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