Impactante video: padre arriesga su vida y protege a su bebé mientras un tren pasa por encima

Un impactante video registrado en una estación de tren en Bangladesh muestra el momento en que un padre arriesga su vida para salvar a su bebé, luego de que el menor cayera accidentalmente desde el andén justo cuando un tren pasaba por el lugar.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa cómo el hombre reacciona de inmediato, desciende a las vías y se coloca sobre su hijo para protegerlo mientras el tren continúa su recorrido por encima de ambos.

De acuerdo con medios locales, al menos ocho vagones pasaron sobre ellos, en una escena que generó conmoción por el alto riesgo que implicaba.

Pese a la gravedad del hecho, tanto el padre como el bebé lograron salir ilesos, en lo que ha sido calificado como un verdadero milagro.

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