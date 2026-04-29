¿Qué pasó con el hombre que desenterró a su hermana para que el banco le entregue sus ahorros?

Lo que comenzó como un acto de desesperación extrema que dio la vuelta al mundo, llegó finalmente a una resolución legal y humanitaria. Jeetu Munda, el hombre analfabeto de una comunidad tribal que desenterró el esqueleto de su hermana para demostrar su fallecimiento ante una sucursal bancaria, recibió este miércoles la totalidad de los fondos reclamados.

Reconocimiento de errores y pago inmediato

Luego de que el video de Jeetu cargando los restos óseos frente al banco se hiciera viral, la presión mediática y la intervención del gobierno regional de Odisha forzaron un desenlace acelerado. La policía local y las autoridades administrativas reconocieron que existió una grave falla de comunicación y un exceso de burocracia que impidió a un ciudadano vulnerable acceder a sus derechos.

Este miércoles, el banco liquidó el reclamo y entregó a Jeetu la suma de 20.000 rupias (incluyendo intereses). Cabe recordar que el conflicto se originó cuando el personal de la sucursal, según el relato del hombre, le exigió "traer a la titular" para retirar el dinero, a pesar de que él insistía en que ella había muerto hace dos meses.

Regularización documental

Para evitar futuros inconvenientes legales y proteger la dignidad de la fallecida, las autoridades facilitaron de forma gratuita y expedita los siguientes documentos a Munda: certificado de defunción oficial y certificado de heredero legal, confirmando que él es el único reclamante legítimo de los bienes de su hermana Kalara.

"La policía confirmó que Jeetu es el único heredero. Se reconoció que el sistema falló al no asistir adecuadamente a una persona que no comprendía los protocolos formales", indicaron fuentes policiales de la comisaría de Patna.

Aunque el Indian Overseas Bank emitió un comunicado asegurando que nunca solicitaron la presencia física del cadáver y que su intención era "proteger los fondos", el Ministro de Hacienda de Odisha, Suresh Pujari, confirmó que existe una investigación en curso contra el gerente de la sucursal por su presunta conducta e insensibilidad ante un cliente de una comunidad vulnerable.

Tras recibir el dinero y los documentos, Jeetu Munda —asistido por la policía— procedió a darle un entierro digno y definitivo a su hermana, cerrando así un capítulo de angustia que puso en evidencia las barreras que enfrentan las familias rurales e iletradas para desenvolverse en el sistema financiero de la India.

Además de recuperar los ahorros de su hermana (fruto de la venta de su ganado), las autoridades locales otorgaron a Jeetu una ayuda adicional de 30.000 rupias debido a su situación de extrema pobreza.

Con datos de BBC y EFE.

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