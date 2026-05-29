Las alarmas climáticas comenzaron a encenderse nuevamente.

La NASA detectó una gigantesca masa de agua cálida avanzando por el océano Pacífico hacia las costas de Perú, Ecuador y Colombia, un comportamiento que podría marcar el inicio de un nuevo fenómeno de El Niño.

La información fue obtenida gracias al satélite Sentinel-6 Michael Freilich, una misión internacional que monitorea el nivel del mar y las variaciones térmicas en los océanos.

El océano ya muestra señales preocupantes

Los científicos explicaron que el agua caliente provoca una expansión natural del océano, elevando el nivel del mar.

Precisamente ese aumento fue detectado frente a Sudamérica, donde algunas mediciones ya registran niveles superiores en más de 15 centímetros respecto al promedio histórico.

Especialistas advierten que este comportamiento suele ser una de las señales más claras del desarrollo de El Niño, fenómeno climático capaz de alterar el clima en distintas partes del mundo.

¿Qué son las ondas Kelvin?

La NASA sigue de cerca las llamadas “ondas Kelvin cálidas”, enormes masas de agua caliente que se desplazan bajo la superficie del océano.

Estas ondas se generan cuando los vientos alisios del Pacífico se debilitan o cambian de dirección, permitiendo que el agua cálida avance desde el Pacífico occidental hacia las costas sudamericanas.

Según el monitoreo:

A finales de enero apareció una primera onda cerca de Micronesia.

En marzo surgió una segunda onda mucho más intensa.

Para mayo, el calentamiento ya alcanzaba las costas cercanas a Perú.

La NASA advierte señales del regreso de El Niño rumbo a Sudamérica. Foto NASA.

Podría provocar lluvias e inundaciones

El fenómeno de El Niño tiene efectos directos sobre el clima mundial.

Dependiendo de su intensidad, puede generar:

lluvias torrenciales e inundaciones,

sequías extremas,

cambios bruscos de temperatura,

afectaciones agrícolas y económicas.

Eventos históricos como los de 1997 y 2015 dejaron graves daños en distintas regiones del planeta.

El investigador Josh Willis, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, advirtió que el fenómeno actual todavía está en desarrollo.

“Veremos qué tan grande se vuelve”, señaló el especialista.

El fenómeno alcanzaría su pico a fin de año

Aunque los primeros indicios ya son visibles, los expertos estiman que el impacto más fuerte podría sentirse entre noviembre y enero, período en el que El Niño suele alcanzar su máxima intensidad.

Mientras tanto, organismos climáticos y gobiernos mantienen vigilancia constante ante posibles efectos sobre lluvias, pesca, agricultura y abastecimiento de agua en varios países de Sudamérica.

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