Bukele renueva el régimen de excepción para reducir la criminalidad

El Salvador volvió a extender el régimen de excepción que rige desde marzo de 2022 y que se convirtió en la principal estrategia del gobierno de Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas y reducir la criminalidad.

Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este 27 de mayo la prórroga número 51 de la medida, durante la sesión ordinaria 111 del órgano legislativo.

La decisión prolonga por otros 30 días la suspensión de algunas garantías constitucionales, bajo el argumento de consolidar los avances en seguridad pública y mantener el control sobre las estructuras criminales.

Destacan reducción de homicidios

Desde la bancada oficialista, legisladores defendieron la continuidad del régimen asegurando que los resultados “hablan por sí solos”.

El diputado Caleb Navarro afirmó que el país pasó de ser considerado uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en “referente internacional en seguridad”.

Según datos expuestos durante el debate legislativo, más de 90 mil presuntos pandilleros fueron capturados desde la implementación de la medida.

Por su parte, el diputado Reynaldo Cardoza aseguró que continuarán apoyando el régimen “las veces que sea necesario” para mantener la tranquilidad en el país.

El Salvador extiende el régimen de excepción otros 30 días.

Respaldo ciudadano histórico

La nueva prórroga coincidió con la presentación de una encuesta de CID Gallup que refleja altos niveles de respaldo a la gestión de Bukele y a su política de seguridad.

De acuerdo con el estudio, el presidente alcanza un 93% de aprobación y un 98% de satisfacción ciudadana respecto al manejo de la seguridad.

Además, el 97% de los encuestados afirmó no haber sido víctima de delitos durante los últimos cuatro meses.

El informe también señala que el 95% respalda la estrategia gubernamental contra las pandillas y un 83% apoya medidas más estrictas para personas privadas de libertad.

“Las veces que sea necesario”

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ya había anticipado que el régimen continuaría vigente mientras la población respalde la medida.

“Va a ser prorrogado las veces que sea necesario”, afirmó en una entrevista reciente, señalando que la ciudadanía exige mantener la seguridad alcanzada en barrios y comunidades.

El oficialismo sostiene que, bajo la actual administración, el país acumula más de 1.200 días sin homicidios, incluyendo más de 100 registrados en lo que va de 2026.

Aunque la estrategia mantiene un amplio respaldo interno, organismos internacionales y defensores de derechos humanos continúan observando con preocupación las restricciones y detenciones realizadas bajo el régimen de excepción.

Con informaciòn de EFE e Infobae.

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