Tragedia en Virginia: autobús embiste varios vehículos y deja cinco muertos

Una violenta colisión múltiple registrada la madrugada de este viernes en Virginia, Estados Unidos, dejó al menos cinco personas fallecidas y 34 heridas, luego de que un autobús impactara contra varios vehículos en plena autopista.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:35 de la mañana en los carriles hacia el sur de la Interestatal 95, a la altura del condado de Stafford, según informó la Policía Estatal de Virginia.

De acuerdo con el reporte preliminar, el tráfico se encontraba disminuyendo la velocidad debido a una próxima zona de obras de reparación cuando el autobús no logró frenar a tiempo y terminó chocando contra seis vehículos.

“La investigación preliminar indica que el tráfico se estaba ralentizando en dirección sur por una próxima zona de obras. Un autobús no redujo la velocidad y chocó contra seis vehículos”, señaló la policía en un comunicado.

Las autoridades confirmaron que las cinco víctimas fatales viajaban en los vehículos impactados por el autobús.

Además, 34 personas fueron trasladadas a distintos hospitales y al menos tres de ellas permanecen en estado crítico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado para qué servicio era utilizado el autobús ni cuántas personas viajaban en él al momento del accidente.

El hecho continúa bajo investigación y la policía indicó que existen cargos pendientes relacionados con el caso.

Debido a la magnitud del choque, los carriles hacia el sur de la autopista permanecieron cerrados durante varias horas mientras equipos de emergencia trabajaban en la zona y el tráfico era desviado.

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