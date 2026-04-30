La clavó en el ángulo: el golazo eterno de Tevez ante México en Sudáfrica 2010

En el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, Selección de Argentina dejó una de las postales más recordadas del torneo gracias al talento de Carlos Tevez. En el imponente Soccer City de Johannesburgo, el conjunto albiceleste se enfrentaba a Selección de México en los octavos de final.

El partido ya estaba encaminado, pero al minuto 52 apareció la magia. Tevez recibió el balón a unos 25 metros del arco, se acomodó con un enganche hacia afuera y sacó un derechazo potente y preciso que se incrustó en el ángulo superior del arco defendido por Óscar Pérez. Un golazo imparable que significó el 3-0 parcial y el segundo tanto personal del “Apache”, sellando una actuación memorable.

Argentina terminó imponiéndose con autoridad por 3-1 y avanzó a los cuartos de final, donde su camino se detendría tras caer ante Alemania por un contundente 4-0. A pesar del golpe, la albiceleste dejó momentos de alto nivel futbolístico en el torneo.

Por su parte, México volvió a quedar eliminado en la fase de octavos de final, una barrera que le ha sido esquiva en varias ediciones mundialistas. El equipo azteca mostró pasajes de buen juego en la fase de grupos, pero no logró sostener el ritmo ante una Argentina que fue superior en ese cruce.

Aquel derechazo de Tevez quedó grabado como uno de los goles eternos de los mundiales, una obra de arte que todavía se revive como símbolo de potencia, técnica y precisión en el fútbol de élite.

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