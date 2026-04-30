Alto mando militar de EE.UU. y Defensa sostienen encuentro bilateral de cooperación

El comandante general del Ejército Sur de Estados Unidos, Philip J. Ryan, arribó este jueves a la ciudad de La Paz para sostener una reunión con el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en un contexto de acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos.

La visita, considerada la primera de un alto representante militar estadounidense al país desde 2006, fue confirmada por la embajada de ese país, que destacó la intención de ambas naciones de fortalecer sus relaciones bilaterales.

A su llegada al Ministerio de Defensa, Ryan saludó brevemente a la prensa sin adelantar detalles del encuentro, que genera expectativa por los posibles alcances en materia de cooperación.

El ministro Salinas calificó la reunión como positiva y explicó que forma parte de una estrategia para reinsertar a Bolivia en el escenario internacional.

“Es una reunión de intercambio de criterios sobre lo que está pasando en el mundo, al mismo tiempo de cooperación para abrir puertas en tecnología, entrenamiento militar y becas para nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

La agenda del jefe militar estadounidense también incluye reuniones con autoridades castrenses bolivianas, una visita al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y un encuentro con cadetes del Colegio Militar.

“Me honra estar aquí y traer conmigo el respeto y el compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos. Nuestras Fuerzas Armadas están unidas por un compromiso compartido de servir a nuestros pueblos”, señaló Ryan.

El encuentro se da en medio de un giro en la política exterior boliviana que busca fortalecer vínculos con la comunidad internacional y posicionar nuevas alianzas estratégicas.

Se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles sobre los acuerdos o líneas de trabajo que podrían surgir de esta reunión bilateral.

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