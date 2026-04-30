Paz anuncia inversión del BID de $us 800 millones para salud, educación y carreteras

En un video publicado en sus redes sociales, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, compartió una importante noticia junto a Jordan Schwartz, vicepresidente ejecutivo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), quien confirmó un paquete de 800 millones de dólares para el país.

El presidente Rodrigo Paz destacó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual ha aprobado un paquete de 800 millones de dólares para Bolivia. Este financiamiento está orientado a mejorar áreas clave del desarrollo nacional, como protección social, salud, educación y carreteras. El presidente Paz subrayó que esta inversión es un respaldo importante para el futuro del país y refleja la confianza de instituciones internacionales de primer nivel en el proceso de desarrollo de Bolivia.

Declaraciones de Jordan Schwartz y la relación con Bolivia

En el video, Jordan Schwartz, vicepresidente ejecutivo del BID, expresó su compromiso con Bolivia y reafirmó que este paquete de ayuda es solo el primer paso.

“Estamos aquí para apoyarles completamente. Este paquete de 800 millones de dólares es solo un inicio; hay mucho más por hacer”, afirmó Schwartz, destacando el interés del BID por fortalecer el país en áreas fundamentales.

Áreas de impacto del financiamiento

El presidente Paz agradeció el apoyo del BID, mencionando que los 800 millones de dólares beneficiarán especialmente a los sectores más vulnerables, incluidos adultos mayores, mujeres, niños, y se destinarán a la reconstrucción de carreteras, un área crucial tras los daños ocasionados por las lluvias recientes. Además, destacó que estos recursos también impulsarán proyectos de infraestructura como hospitales y colegios.

Compromiso con el futuro de Bolivia

“Este es un paso importante para Bolivia, y agradezco al BID, a su presidente y a todo su equipo por creer en el futuro de nuestro país”, dijo Paz, reiterando que el respaldo de instituciones internacionales es vital para el desarrollo sostenido de Bolivia. “Estamos trabajando juntos para garantizar un futuro mejor para todos los bolivianos”, concluyó el presidente.

Este apoyo millonario resalta la importancia de continuar con el desarrollo estratégico de Bolivia, con especial énfasis en la infraestructura y el bienestar social, claves para la recuperación y progreso de la nación.

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