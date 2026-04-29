Gremiales rechazan el incremento salarial propuesto por la COB

César González dejó claro que el sector gremial no apoya el incremento salarial del 20% que ha sido solicitado por la COB, al considerar que este ajuste solo beneficia a un pequeño grupo de trabajadores privilegiados.

"Es una minoría la que se beneficia de este tipo de incrementos cada año, mientras que 85 de cada 100 trabajadores no reciben nada", explicó González, destacando la disparidad en el beneficio salarial entre diferentes sectores de la población.

Llamado a la reflexión

González pidió a los representantes de la COB que se pongan la mano al pecho y reflexionen sobre la situación de los trabajadores que no cuentan con el privilegio de recibir incrementos salariales anuales.

"Felicitamos a aquellos que reciben el incremento, pero no podemos ignorar que la gran mayoría de los trabajadores, como el sector gremial, no tienen ese beneficio", manifestó, recordando que en el 2019, su sector marchó de Patacamaya a La Paz sin recibir ninguna mejora salarial.

Impacto en la economía y la reactivación

El dirigente gremial también expresó su preocupación de que el incremento salarial propuesto no solo no beneficia a todos los trabajadores, sino que también podría afectar la reactivación económica del país.

"Este tipo de medidas no alcanzan a la gran mayoría de la población, y en vez de mejorar la situación, podrían afectar negativamente la economía", señaló.

Producción como solución

González también enfatizó que la producción económica es la única forma real de mejorar la situación en el país.

"Es fundamental que se generen políticas que fomenten la producción y el crecimiento económico, ya que esta es la verdadera forma de avanzar como país. Sin producción no hay crecimiento", concluyó el secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales.

Disposición al diálogo

A pesar de su rechazo al incremento, González aseguró que el sector gremial estará dispuesto a participar en cualquier reunión convocada por las autoridades para abordar estos temas, reiterando la importancia de hablar de "privilegiados" y de cómo se distribuyen los recursos generados por la economía del país.

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