Sube el dólar en Bolivia: tres factores explican la presión cambiaria

El portal del Banco Central de Bolivia (BCB) registró este miércoles el valor del dólar referencial en Bs 9,59 para la compra y Bs 9,79 para la venta, alcanzando la cotización más alta desde su implementación. En paralelo, el denominado “dólar digital” inició la jornada a las 06:20 con Bs 10,12 para la compra y Bs 10,08 para la venta, según el portal dolarbluebolivia.

Ante este nuevo escenario, el analista económico Fernando Romero explicó que existen tres factores clave que impulsan el alza tanto en el mercado formal como en el paralelo.

Según el analista, el primer elemento es la escasez de divisas en el país.

“La disminución en el ingreso de dólares, principalmente por exportaciones debilitadas como el gas, contrasta con una demanda que se mantiene elevada por importaciones y ahorro, lo que presiona al alza al tipo de cambio”, señaló Romero.

En segundo lugar, el analista señala que la incertidumbre económica y social incide directamente en el comportamiento del mercado. Conflictos, problemas en el abastecimiento de carburantes y dudas sobre la estabilidad económica generan que personas y empresas busquen resguardar su capital en dólares, incrementando su demanda.

El tercer factor responde a un ajuste progresivo del sistema financiero. Romero explicó que el dólar referencial refleja operaciones reales que ya se realizan a precios más elevados, mientras que el paralelo tiende a anticiparse y marcar la tendencia con mayor rapidez.

Respecto a las perspectivas, Romero advirtió que en los próximos tres meses la tendencia del dólar será al alza. Argumentó que los problemas estructurales persisten, como la falta de divisas, la alta demanda y la ausencia de medidas económicas de fondo.

En este contexto, prevé que el tipo de cambio referencial continuará ajustándose gradualmente, mientras que el dólar paralelo podría experimentar incrementos más acelerados y mayor volatilidad.

Asimismo, factores como la conflictividad social y la incertidumbre política podrían intensificar la presión sobre la demanda de dólares. A esto se suman riesgos externos, como escenarios internacionales adversos, que podrían agravar la situación.

Romero concluyó que, sin cambios significativos en la política económica o un mayor ingreso de divisas, es probable que continúe la brecha cambiaria y que el dólar mantenga una tendencia alcista sostenida en el corto plazo, en un contexto marcado por el desequilibrio cambiario que arrastra el país desde 2023.

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