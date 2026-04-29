TEMAS DE HOY:
secuestro Parricidio en Montero atraco violento

25ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Ministerio de Trabajo confirma feriado nacional este 1 de mayo por el Día del Trabajo

El Ministerio de Trabajo emitió el comunicado oficial confirmando que este viernes es feriado nacional, amparado en la Ley 274 y el Decreto Supremo 2750.

Miguel Ángel Roca Villamontes

29/04/2026 16:17

Este primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo. Foto AFP

Escuchar esta nota

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que el viernes 1 de mayo se constituye en feriado nacional en todo el territorio boliviano, en conmemoración del Día del Trabajo.

A través de un comunicado oficial, la entidad recordó que esta jornada contempla la suspensión de actividades tanto en el sector público como privado.

La disposición se enmarca en la Ley N° 274 del 10 de septiembre de 2012, que declara el 1 de mayo como “Día del Trabajo”, en concordancia con el Decreto Supremo N° 2750 del 1 de mayo de 2016.

Asimismo, el Ministerio señaló que esta determinación es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD