Ministerio de Trabajo confirma feriado nacional este 1 de mayo por el Día del Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó que el viernes 1 de mayo se constituye en feriado nacional en todo el territorio boliviano, en conmemoración del Día del Trabajo.

A través de un comunicado oficial, la entidad recordó que esta jornada contempla la suspensión de actividades tanto en el sector público como privado.

La disposición se enmarca en la Ley N° 274 del 10 de septiembre de 2012, que declara el 1 de mayo como “Día del Trabajo”, en concordancia con el Decreto Supremo N° 2750 del 1 de mayo de 2016.

Asimismo, el Ministerio señaló que esta determinación es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

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