Gobierno suspende diálogo tripartito por ausencia de la COB

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, anunció la suspensión del diálogo tripartito previsto para este miércoles, debido a la ausencia de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB).

La reunión tenía como objetivo abordar el pliego petitorio presentado por el ente matriz de los trabajadores, que incluye diversas demandas, entre ellas el incremento salarial.

“Para hoy hemos convocado a la dirigencia de la COB a la empresa privada para reunirse con el Gobierno, hemos esperado más de 50 minutos, la COB no asistió y no queda otra alternativa que suspender. La ausencia de la dirigencia hace que suspendamos la reunión para otra oportunidad”, explicó Morales.

Desde el Gobierno no se precisó una nueva fecha para retomar el encuentro; sin embargo, se espera que en los próximos días se reactive el diálogo entre las partes.

“Como Gobierno estamos dispuestos al diálogo en cualquier momento, puede ser mañana, el primero de mayo, nuestra disposición es el diálogo”, concluyó el ministro.

Desde la COB anunciaron un cabildo este viernes, 1 de mayo, en la ciudad de El Alto. Su máximo dirigente, Mario Argollo, aseguró que las demandas presentadas por el sector no han sido atendidas por el gobierno nacional, como lo había afirmado el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

La COB presentó al Gobierno un pliego petitorio que contiene 190 demandas en total, aunque la principal es la de pedir aumento salarial del 20% de reposición al haber básico y 20% al salario mínimo.

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