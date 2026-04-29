Noche decisiva en “Duelo de Voces”: estos son los talentos que suben hoy al escenario

La emoción vuelve a encenderse esta noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces, con una jornada que promete talento, nervios y presentaciones de alto nivel.

Tres participantes serán los encargados de conquistar al jurado y al público:

Participantes de la noche

Anyela Rengifo , del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo

, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo Sarahni Paniagua , del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda

, del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva

La expectativa es alta, especialmente después de la última gala, donde los jueces se mostraron más estrictos que nunca, dejando claro que en esta etapa de la competencia no hay espacio para errores.

No te lo pierdas

La invitación está hecha para no perderse ni un solo momento del programa. Además, puedes seguir todos los detalles de los participantes, presentadores y jueces a través de las redes sociales de Red Uno y La Gran Batalla – Duelo de Voces.

También, mediante su canal de YouTube, el público puede acceder al contenido exclusivo del antes y después del show en streaming.

La cita es a las 20:45, por la señal de Red Uno.

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