Kevin lo dejó todo: emoción, lágrimas y una ovación en la gala de eliminación

Arrancó la gala de eliminación en La Gran Batalla – Duelo de Voces con una presentación cargada de emoción. El primero en subir al escenario fue Kevin Córdova, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien asumió el reto de defender su permanencia en la competencia.

Kevin interpretó “Triste”, del icónico José José, llevándola a un género andino que sorprendió por sus arreglos y sensibilidad. Aunque inició con algunos nervios, logró conectar con el público y el jurado a lo largo de su presentación.

Diego Ríos valoró la propuesta artística y destacó la calidad de los arreglos.

“Extraordinario. Si bien hablábamos de canciones intocables, esta la hicieron bonita. Me gustaron mucho los arreglos. Este tipo de música, en una voz como la tuya, llega muy profundo. Con esta canción podrías competir en cualquier lado”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría señaló que el inicio fue tenso, pero reconoció la fuerza emocional de la interpretación.

“Tu entrada fue nerviosa, incluso desafinaste, pero es una noche especial porque lograste mostrar lo hermoso que tienes. Me ha agradado tu presentación”, comentó.

En la misma línea, Tito Larenti reconoció el talento del participante, pese a un arranque irregular.

“Arrancaste nervioso, y se entiende. Pero hoy dejaste clarísimo tu talento. No deberías estar en una gala de eliminación. Eres un artista versátil y tienes un gran futuro”, afirmó.

Finalmente, Marco Veizaga destacó la fusión musical lograda sobre el escenario.

“Me encantaron los arreglos, las armonías, todo. Hubo una simbiosis con el folclore que valió la pena. Me dejaste emocionado, eres un artista ya hecho”, sostuvo.

Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, Kevin agradeció el apoyo recibido.

“Gracias, mamá y papá”, dijo.

Su mentora, Maisa Roca, también emocionada, resaltó la esencia del artista:

“Kevin canta con el corazón”.

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