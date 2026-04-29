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La gran batalla

¿Todavía no sabes los pasos? Aquí puedes aprender el trend de Histeria y su canción “Chiquitita”

El grupo boliviano conquista redes con su versión del clásico de ABBA y un trend que ya se volvió viral. Ahora, enseñan el paso a paso para sumarte al reto.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 16:03

¿Aún no sabes los pasos? Aprende el trend de “Chiquitita” con Histeria
Santa Cruz, Bolivia

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El grupo boliviano Histeria está marcando tendencia con su versión de “Chiquitita”, un cover del icónico tema de ABBA que hoy vuelve a sonar con fuerza en redes sociales.

La agrupación llegó al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde no solo presentó su interpretación, sino que también desató furor con un reto de baile que ya se replica en plataformas digitales.

Al frente de esta nueva etapa está Mariana Massiel Pinto Cruz, vocalista, cantautora e ingeniera de sonido cruceña, cuya voz y estilo han impulsado el éxito reciente del grupo.

Un trend que no para

La versión de “Chiquitita” no solo destaca por su ritmo pegajoso, sino también por el popular “trend” de baile que acompaña la canción, convirtiéndose en uno de los challenges más compartidos del momento.

Y si aún no te sabes los pasos, no hay excusa: durante su visita, los integrantes de Histeria mostraron el paso a paso para que cualquiera pueda sumarse al trend y ser parte de la movida viral.

Prepárate, súmate al ritmo y deja que la música haga el resto.

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