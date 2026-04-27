Noche de infarto en Duelo de Voces: solo uno seguirá en la competencia

La emoción se apodera del escenario en una nueva gala de La Gran Batalla – Duelo de Voces. Esta noche, dos de los participantes más destacados se medirán en un enfrentamiento directo para defender su permanencia en el programa.

Kevin Córdova, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, llega con determinación, energía y el firme objetivo de seguir avanzando en la competencia. Su entrega y evolución lo han convertido en uno de los favoritos.

Al frente estará Jonatan Peñaranda, representante de La Paz e integrante del equipo de Juanpi Ojeda y Lilibeth Temo. Tras un intenso fin de semana de preparación, buscará conquistar al jurado y al público con una presentación que marque la diferencia.

Será una noche cargada de emoción, talento y mucha presión, donde solo uno logrará continuar en la carrera por el título.

La cita es a las 20:45, por la señal de Red Uno y todas sus plataformas digitales.

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