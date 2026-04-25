Crisis sanitaria en Bolivia: Médicos señalan desabastecimiento crítico y no descartan paro nacional

El sistema de salud boliviano atraviesa un momento crítico. Tras un Consejo Médico Nacional realizado en la sede de Gobierno, el presidente del Colegio Médico de La Paz, el Dr. Luis Larrea, denunció una alarmante escasez de medicamentos e insumos básicos que afecta tanto a la Seguridad Social como al sistema público, obligando a los pacientes a cubrir los costos de sus bolsillos.

Ante la falta de respuestas de las autoridades locales y nacionales, el sector médico advirtió que la próxima semana podría iniciarse el primer paro nacional de salud bajo la actual gestión gubernamental.

Insumos básicos inexistentes: "Ni tóner ni hojas"

Larrea fue enfático al describir la precariedad con la que el personal de salud está intentando trabajar. Según el informe recibido de la Seguridad Social y la Caja Nacional de Salud, la carencia llega a niveles operativos absurdos.

"Hay lugares donde no tenían ni siquiera hojas para imprimir y tampoco tenía el tóner para imprimir las recetas; el médico tenía que llevarse su propio tóner y también las hojas para imprimir. Es algo que nos preocupa".

Esta situación se replica en el Sistema Único de Salud (SUS), donde los medicamentos de alto costo simplemente no están llegando a los beneficiarios.

El "gasto de bolsillo": El paciente paga la crisis

La denuncia no solo apunta a la falta de fármacos, sino a materiales quirúrgicos esenciales que deberían ser garantizados por el Estado y las gobernaciones. Larrea lamentó que la población deba financiar insumos mínimos para ser atendida.

"El gasto de bolsillo se ha incrementado en la población... tiene que comprarse a veces el hilo de sutura, tiene que comprarse hasta el mismo bisturí, imagínate la pobreza en la que atienden".

El doctor aclaró que, ante la suspensión de cirugías por falta de suministros, la responsabilidad no recae en los profesionales: "Que sepa la población que no es por culpa del médico que se suspenden las cirugías, sino porque no hay los insumos necesarios".

Mala gestión y burocracia "anquilosada"

Para el representante de los médicos, el problema raíz es una administración deficiente que no ha logrado revertir la herencia de gestiones pasadas. Larrea criticó duramente la permanencia de funcionarios que, según su criterio, obstaculizan el avance del sistema.

Sobre la gestión ministerial: "Se sigue con la misma gente que lastimosamente ha estado en 20 años, se ha anquilosado dentro del sistema de salud".

Sobre la falta de capacidad: "Parece que no hubiera gente que tenga la capacidad de asumir estos cargos y eso es algo que se ha puesto en el tapete".

Ultimátum: Paro Nacional en puertas

El Consejo Médico Nacional determinó el envío de cartas oficiales este lunes a la Ministra de Salud, al Gobernador de La Paz y al Alcalde paceño para exigir soluciones inmediatas. De no recibir respuestas favorables, el sector se unirá al pedido de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (FESIMRAS).

"Se va a conversar ya en una manera de apoyo para que sea un paro, el primer paro en este gobierno con lo que es salud... se van a sumar seguramente el sistema público y todos los médicos a nivel nacional la próxima semana", concluyó.

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