Luis Ayllón tras reunión con Rodrigo Paz: "El único camino para salir de la crisis es la unidad"

La mañana de este viernes, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezó una reunión estratégica con ocho de los nueve gobernadores electos del país. El encuentro, que se extendió por más de dos horas, tuvo como eje central la propuesta de redistribución de recursos bajo la fórmula del 50-50 y la profundización de las autonomías departamentales.

A su salida, el gobernador electo de Chuquisaca, Luis Ayllón, destacó la importancia de este primer acercamiento para establecer una agenda común. "Ha quedado claro de que el único camino para salir adelante o salir de esta crisis es la unidad entre los entes gubernamentales", afirmó Ayllón, subrayando que ninguna instancia estatal podrá avanzar de forma aislada.

El debate del 50-50 y el "fantasma" del centralismo

Aunque Ayllón reconoció que el Gobierno mostró apertura para discutir la redistribución de ingresos, expresó su preocupación por la falta de una propuesta técnica concreta en esta primera etapa.

"El 50-50 fue el tema principal. He notado de que va a ser un poco complicado en el tiempo desapoderarse del centralismo. Les va a costar, no están tan preparados que digamos para este tema, pero nosotros vamos a impulsar en el camino del marco de la autonomía", sentenció el gobernador chuquisaqueño.

Ayllón fue enfático al señalar que su departamento atraviesa una situación financiera crítica, comparándola con un estado de salud terminal: "Estamos en terapia intensiva y la mejor forma de salir es tomando decisiones... Chuquisaca no tiene ni para pagar al personal, está endeudada, tiene las obras paralizadas".

Próxima cita: Sucre, 25 de mayo

Como resultado de este acercamiento, se ha definido que la ciudad de Sucre será la sede del segundo encuentro el próximo 25 de mayo. Ayllón espera que para esa fecha el Ministerio de Economía presente cifras reales y proyecciones presupuestarias para el 2027.

"Si tan solo hubiéramos visto una propuesta concreta, técnica de la redistribución de los recursos, ya hablando de montos, con seguridad que me hubiera ido más tranquilo", admitió Ayllón, quien reveló que su proyección para Chuquisaca bajo el nuevo esquema es de 600 millones de bolivianos.

Hacia un Estado facilitador

El gobernador también destacó la propuesta presidencial de reformar las leyes de Hidrocarburos y Minería para permitir que cada departamento adecúe las inversiones a su realidad productiva. Según Ayllón, esto permitiría que las regiones no solo reciban recursos, sino que tengan competencia para generar desarrollo propio.

Finalmente, la autoridad chuquisaqueña lanzó un mensaje de cautela sobre la continuidad de estos diálogos: "Esperemos de que no sea esta reunión solamente para la foto. No quisiera pensar que alguien no quiera soltar la mamadera, como se dice".

El único ausente en la jornada fue el gobernador electo de Potosí, René Joaquino. El resto de las autoridades departamentales acordaron trabajar de manera directa con el gabinete ministerial para agilizar créditos y programas de inversión.

Mira la programación en Red Uno Play