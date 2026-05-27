Sedes La Paz alerta crisis hospitalaria: Alertan de que solo quedan 96 horas de oxígeno en los hospitales

El director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, José Carrasco, alertó que el sistema hospitalario paceño atraviesa una situación crítica debido a la falta de oxígeno, combustible, medicamentos e insumos médicos provocada por los ya 26 días de bloqueos que afectan al departamento.

Carrasco explicó que durante las últimas dos semanas los hospitales trabajaron con abastecimiento limitado y nuevamente se encuentran calculando el consumo de oxígeno por horas o días, pese a algunos alivios temporales generados por corredores humanitarios.

“Hemos vuelto al mismo sistema que estamos otra vez a 96 horas de que se acabe el oxígeno en los hospitales”, advirtió.

Médicos renuncian a almuerzos y cenas

Una de las medidas asumidas por el personal de salud fue ceder su alimentación para priorizar a los pacientes internados. El director del Sedes explicó que médicos, residentes e internos decidieron voluntariamente renunciar a almuerzos y cenas para fortalecer las dietas de los pacientes hospitalizados.

“Es un compromiso también del personal de salud con los pacientes, en renunciar a sus almuerzos y cenas para priorizar a los pacientes”, señaló Carrasco.

La autoridad aclaró que esta decisión no es obligatoria, sino una acción humanitaria aplicada principalmente en hospitales de segundo y tercer nivel dependientes de la Gobernación. El objetivo es garantizar dietas hipercalóricas e hiperproteicas para pacientes que requieren alimentación especializada.

Suspenden cirugías programadas

Carrasco informó además que varios hospitales comenzaron a suspender cirugías programadas para priorizar únicamente emergencias y ahorrar oxígeno e insumos médicos.

Según detalló, hospitales de tercer nivel realizan habitualmente entre 14 y 25 cirugías diarias programadas, pero ahora se reducirá la atención únicamente a procedimientos urgentes, que oscilan entre siete y diez por día.

La situación más crítica se registra en el Hospital del Norte, en El Alto, donde además existen dificultades de acceso debido al conflicto social. El director explicó que pacientes en terapia intensiva y neonatos consumen grandes volúmenes de oxígeno, lo que incrementa la presión sobre el sistema hospitalario.

Piden corredor humanitario permanente

El Sedes informó que se enviaron nuevas cartas al Ministerio de Salud solicitando un corredor humanitario permanente para garantizar el paso de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustible destinado a ambulancias.

Carrasco afirmó que las soluciones temporales ya no son suficientes y que la situación se volvió insostenible.

“No podemos tener parches a las soluciones cada semana”, sostuvo.

Denuncian agresiones y falta de humanidad

Durante la entrevista, el director del Sedes también cuestionó los bloqueos que impiden el paso de ambulancias y denunció agresiones verbales contra personal médico en áreas rurales y urbanas.

Según relató, en algunos casos pacientes deben caminar o trasladarse por sus propios medios hasta hospitales de tercer nivel porque las ambulancias no logran atravesar los puntos de bloqueo.

“Se ha perdido esa empatía con la gente que necesita una atención médica”, lamentó Carrasco.

Finalmente, la autoridad reiteró que el sistema de salud paceño es actualmente uno de los sectores más golpeados por la crisis y pidió una solución definitiva para garantizar la atención de pacientes críticos en el departamento.

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