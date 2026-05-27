La Paz: Transportistas ratifican paro movilizado por falta de combustible y el incremento de la canasta familiar

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, Santos Escalante, explicó que el sector determinó ingresar a un paro movilizado e indefinido desde este miércoles, debido a la falta de combustible, el incremento de precios en la canasta familiar y el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno.

Escalante sostuvo que la medida no responde a una decisión política, sino a la imposibilidad de seguir trabajando con normalidad. Indicó que los choferes llevan varios días sin gasolina y que muchos afiliados permanecen en largas filas durante tres o cuatro días para intentar cargar combustible.

“En este momento prácticamente ya estamos en un paro porque no podemos manejar nuestros vehículos, no hay gasolina”, afirmó el dirigente.

Manifestación

El dirigente aclaró que el transporte urbano no se suma a demandas políticas de otros sectores, como pedidos de renuncia o desestabilización del Gobierno. Señaló que la preocupación central es económica y social, porque la crisis golpea directamente al transporte, a los gremiales y a la población paceña.

“Nosotros no vamos a politizar este tema. No estamos yendo por un tema político”, remarcó Escalante, al explicar que el sector se moviliza por el impacto de la inflación, el desabastecimiento y la falta de trabajo.

Según el dirigente, productos como la carne y el pollo subieron entre un 100% y 200%, mientras los transportistas no generan ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones familiares y bancarias.

Piden seis meses de gracia para créditos

Escalante pidió públicamente que se otorgue un periodo de gracia de seis meses para el pago de créditos, no solo para el transporte, sino para toda la población afectada en el departamento de La Paz.

El dirigente advirtió que la banca privada no perdonará intereses ni cuotas, pese a que los choferes no están trabajando con regularidad. Indicó que esta situación aumenta la presión económica sobre el sector y sus familias.

Marchas pacíficas y no bloqueo con vehículos

El ejecutivo de Chuquiago Marka explicó que el paro será movilizado, pero no necesariamente con bloqueo de vehículos, debido a que la mayoría no cuenta con gasolina para desplazarse.

“Vamos a salir en marchas pacíficas de protesta”, señaló Escalante, al remarcar que el objetivo es hacer conocer la molestia del sector por la crisis que atraviesa el departamento.

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