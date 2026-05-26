Ministro de Economía detalla los alcances de la ley de “Alivio tributario”

El Gobierno de Bolivia se prepara para poner en marcha la ley de "Alivio tributario", una estrategia de reactivación que contempla medidas fiscales de gran impacto. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que mediante el artículo 7 de la ley del presupuesto se establece este mecanismo legal, el cual incluye un 'perdonazo tributario' para todas las deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2017 y las acumuladas durante la gestión 2020 por los efectos del COVID-19.

Esta medida excepcional beneficiará directamente a quienes mantengan deudas menores a los 10 millones de bolivianos, eliminando por completo el tributo omitido, las multas, las sanciones, los intereses y el mantenimiento de valor.

"Esto significa que más de 82 mil contribuyentes van a poder volver a la vida económica porque se levantan las medidas coactivas", destacó la autoridad.

Regularización y facilidades de pago hacia el futuro

Para las obligaciones fiscales posteriores a 2017, excluyendo los periodos entre el 2020 y 2025, se aplicará un riguroso proceso de regularización en el que los usuarios con saldos menores a 10 millones de bolivianos podrán acudir al Servicio de Impuestos Nacionales.

Aquellos que se acojan a este beneficio accederán a un plan de pagos de hasta 36 meses donde se suprimirán multas e intereses, sumado a que "si pagara al contado se le condona el 50% del mantenimiento de valor", según detalló Espinoza.

La normativa ya recibió el visto bueno del Poder Legislativo tras haber sido aprobada formalmente la semana pasada tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Al respecto, el titular de Economía confirmó el avance del proceso: "Estamos terminando de reglamentar detalles y el presidente la promulgará entre mañana y pasado mañana".

Postura ante la conflictividad social

Paralelamente al anuncio financiero, el ministro abordó la coyuntura política y lamentó el impacto negativo que los recientes bloqueos y protestas ejercen sobre la estabilidad de la moneda nacional y la atracción de inversiones de prestigio.

Espinoza enfatizó en que existe una serie de demandas que se mueven por fuera de la ley y de la Constitución Política del Estado, asegurando de forma tajante que "ceder a la violencia, habría sido perder".

A pesar de que el Órgano Ejecutivo mantiene abiertos los canales institucionales de negociación, el ministro advirtió que existen límites legales insalvables y que "aquellos que quieran salirse de la Constitución van a tener que responder al Ministerio Público". Finalmente, Espinoza ratificó el compromiso estatal con el desarrollo, aunque reconoció que "Bolivia recuperará su economía, pero lamentablemente vamos a tener que recuperarnos de lo que está pasando además de la gestión de Evo Morales y Luis Arce".

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