Senasir: Hasta esta fecha podrá cobrar la duodécima de aguinaldo 2025

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) habilita días especiales para pagos de pensiones a domicilio con el objetivo de facilitar el beneficio a los sectores más vulnerables del país. Esta medida busca optimizar la atención de la ciudadanía y agilizar la distribución de los recursos económicos de manera segura.

Requisitos y plazos vigentes

De forma paralela, la institución estatal oficializó el inicio del pago de las duodécimas del Aguinaldo 2025 para familiares, viudas e hijos de los rentistas titulares. Este beneficio económico se podrá cobrar a partir de este 25 de mayo y el plazo final se extenderá de forma impostergable hasta el próximo 30 de junio de la presente gestión.

Los solicitantes interesados deben apersonarse primeramente a las oficinas de la entidad a nivel nacional para tramitar el Formulario Único de Autorización de Pago. Tras la respectiva actualización de este documento, los beneficiarios quedarán totalmente habilitados para continuar con la gestión financiera.

Cobro en agencias bancarias

El último paso del trámite administrativo se realizará directamente en las agencias autorizadas del Banco Unión S.A. en todo el territorio boliviano. Para recibir el dinero, los usuarios deben presentar de forma obligatoria el formulario actualizado junto a las cédulas de identidad del solicitante y del rentista fallecido.

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