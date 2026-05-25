Gremiales advierten pérdidas de más de $us 900 millones por los bloqueos

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia expresó su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que dejan los bloqueos en las carreteras del país.

El sector aseguró que la ciudad de La Paz es una de las regiones más afectadas debido a la escasez de productos básicos y las dificultades para el abastecimiento.

El secretario ejecutivo del sector, César González, afirmó que la interrupción del tránsito está provocando la falta de alimentos perecederos como verduras, frutas, carne y pollo en los mercados paceños.

Indicó que los puentes aéreos se han convertido en una alternativa para el ingreso de productos, aunque sostuvo que la cantidad que llega continúa siendo insuficiente para cubrir la demanda.

“Lo poco que llega tiene que distribuirse a la mayor cantidad de personas posible”, señaló González, quien además advirtió que el perjuicio no solo afecta a comerciantes y consumidores, sino a toda la cadena productiva y de abastecimiento del país.

Según el dirigente, las pérdidas económicas ya superarían los 900 millones de dólares debido al sobrestock de productos en otros departamentos y a las dificultades para la comercialización de alimentos. Añadió que muchos comerciantes enfrentan un escenario complejo al mantener gastos diarios mientras disminuyen sus ingresos.

“Los comerciantes no solo están trabajando para subsistir, también están empezando a consumir su propio capital para mantenerse”, sostuvo.

Respecto a una posible salida al conflicto, González consideró que un Estado de excepción debería ser el último recurso y pidió a los sectores movilizados que reconsideraran sus medidas de presión. Asimismo, exhortó al Gobierno a generar espacios de diálogo que permitan restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento.

El representante gremial pidió acciones urgentes a las autoridades nacionales para encontrar soluciones y devolver la normalidad al país. “Busquemos la mejor forma, siéntense en una mesa de diálogo y que la paz llegue a todo el país”, manifestó.

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