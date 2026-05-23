Comerciantes apoyan apertura de rutas para reactivar el flujo comercial

Sectores gremiales expresaron su respaldo a las medidas impulsadas por el Gobierno para despejar las carreteras y habilitar el paso del corredor humanitario, en medio de los bloqueos que continúan afectando el abastecimiento y la economía en distintas regiones del país.

Los dirigentes señalaron que la ciudad de La Paz permanece “encapsulada” debido a los cortes de ruta, situación que impide el ingreso y salida de productos, generando pérdidas económicas para comerciantes, productores y transportistas.

Asimismo, advirtieron que en Santa Cruz existe "sobrestock" de algunos alimentos y mercadería que no pueden ser trasladados hacia occidente por los bloqueos, lo que incluso ha provocado una baja en los precios debido a la saturación de los mercados.

“El corredor va a ayudar paulatinamente a liberar algún tipo de mercadería y a que la gente pueda transportarse”, señaló el dirigente gremial Edgar Álvarez, quien pidió que los puntos de bloqueo sean levantados para normalizar el flujo comercial.

También indicaron que algunos productos provenientes de La Paz y Perú dejaron de llegar a Santa Cruz, afectando especialmente a comerciantes de textiles y ropa de invierno. En el caso del sector avícola, denunciaron que varios pollos murieron en el trayecto o aumentaron de peso al no poder ser trasladados a tiempo, provocando cuantiosas pérdidas económicas.