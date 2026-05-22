Mientras Bolivia cumple 22 días de bloqueos en carreteras, miles de choferes del transporte pesado internacional permanecen atrapados en distintos puntos del país, viviendo dentro de sus camiones, sin alimentos, agua ni atención médica, en medio de bajas temperaturas y rutas completamente cerradas.

Desde sus cabinas, convertidas ahora en dormitorios, cocinas y refugios improvisados, los conductores enfrentan una situación que el sector califica como desesperante.

“Hay molestia, hay desesperación porque hay camiones atrapados en los puntos de bloqueo. Son miles de transportistas que están sin comida, sin agua y con problemas de salud”, afirmó Marcelo Cruz.

El dirigente explicó que entre los conductores existen personas con enfermedades de base, como diabetes e hipertensión, además de afecciones respiratorias provocadas por las bajas temperaturas que se registran en las rutas del occidente del país.

Según el reporte del sector, los puntos más críticos se encuentran en Desaguadero, Tambo Quemado, Aranjuez y Palca, donde ya no existen rutas alternas para circular.

Muchos transportistas intentaron utilizar desvíos improvisados por cerros y caminos secundarios para evitar los bloqueos; sin embargo, varios camiones quedaron varados tras sufrir accidentes o desperfectos mecánicos.

“Son desvíos por los cerros y además los camiones van cargados. La situación es desesperante”, lamentó Cruz.

El dirigente relató que, aunque muchos choferes cuentan con pequeñas cocinas y garrafas dentro de sus vehículos para preparar alimentos durante los viajes, tras más de tres semanas de bloqueo ya no tienen gas ni víveres.

“Los bloqueadores tampoco han permitido el reabastecimiento. Han ido camionetas con ayuda y las apedrearon”, denunció.

En algunos puntos, los conductores comenzaron incluso a recolectar leña para hervir agua o preparar café al costado de las carreteras, mientras esperan una solución al conflicto.

La situación también se agrava para los choferes enfermos, quienes, según el sector, no pueden ser evacuados debido a que las rutas continúan cerradas.

“Hay varias personas afectadas que no pueden salir porque no hay por dónde. Se habló de corredores humanitarios, pero hasta ahora no existen”, cuestionó el dirigente.

El transporte pesado internacional pidió a los sectores movilizados permitir el paso humanitario de los camiones y solicitó al Gobierno intervenir para garantizar la libre circulación en las carreteras.

“A los bloqueadores les pedimos humanidad, que permitan el paso para que los conductores puedan llegar a una población cercana y atenderse. Y al Gobierno, que actúe de acuerdo a lo que manda la Constitución y la ley”, expresó Cruz.

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