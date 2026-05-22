Bloqueos reducen el abastecimiento y encarecen las verduras en el mercado Antiguo Abasto

El abastecimiento de verduras y hortalizas en el mercado Antiguo Abasto, en Santa Cruz, es limitado debido a los bloqueos, situación que ya se refleja en los precios y en la poca oferta disponible para la venta.

Los comerciantes señalan que desde la semana pasada el ingreso de productos se redujo de forma considerable, obligándolos a vender principalmente lo poco que les queda en stock.

“Sí, está llegando poco pero caro. Lo que tenemos son sobras. Casi no está llegando”, indicó una vendedora.

Entre los productos más afectados está la cebolla, cuyo precio varía entre 5 y 9 bolivianos las tres libras, mientras que la arroba se comercializa entre 50 y 56 bolivianos.

En el caso de la papa, los precios fluctúan según el tamaño y la calidad. “Hay de 40, 38, 50, según el tamaño”, explicó la comerciante.

Los vendedores aseguran que la situación se mantiene desde hace varios días y que el abastecimiento es cada vez menor, lo que mantiene los precios elevados.

“Desde la anterior semana ya no está llegando mucho, poco está llegando, todo caro está”, lamentó.

Pese al panorama, los comerciantes esperan que el flujo de productos se normalice en los próximos días y mejore el abastecimiento en los centros de abasto.

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