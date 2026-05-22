Fe, danzas y unidad marcaron el lanzamiento de Urkupiña 2026

Con la participación de fraternidades folclóricas, autoridades religiosas, municipales y cientos de devotos, se realizó el lanzamiento oficial de la festividad de la Virgen de Urkupiña 2026 en puertas del templo San Ildefonso, en el municipio de Quillacollo.

Durante el acto, las autoridades destacaron el valor religioso, cultural y de integración que representa la festividad más importante de Cochabamba. Además, se presentó la imagen oficial y el video promocional de la celebración que se desarrollará el próximo año.

El párroco de la iglesia San Ildefonso, Víctor Iván, pidió a los asistentes elevar oraciones por la paz, la salud y la unidad de las familias bolivianas en medio del contexto social que atraviesa el país.

“Le pedimos paz, salud y sobre todo unidad desde nuestras familias”, expresó el religioso antes de la presentación de la imagen de la Virgen de Urkupiña.

Quillacollo da inicio a Urkupiña 2026. Foto: APG

Por su parte, el arzobispo de Cochabamba, Óscar Aparicio, señaló que la festividad representa un espacio de integración y fe para Bolivia y el mundo. Asimismo, pidió un “desarme espiritual” frente a los momentos difíciles que vive el país.

“Que haya un desarme espiritual en estos momentos tan difíciles, pero sobre todo fe e integración”, manifestó durante su mensaje a los devotos.

El presidente de la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urkupiña, René Valdés, destacó el inicio de las actividades rumbo a la festividad 2026 y aseguró que se trabaja para lograr que Urkupiña sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Pidió a las autoridades departamentales garantizar el cumplimiento del feriado del 14 de agosto para promover la participación de visitantes y fortalecer la festividad.

Quillacollo da inicio a Urkupiña 2026. Foto: APG

A su turno, el alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, afirmó que Urkupiña es una “fiesta de integración nacional, de fe y esperanza” que une a los bolivianos y destacó que el municipio recibirá a los visitantes “con los brazos abiertos”.

La autoridad también aprovechó el acto para pedir unidad y paz para el país ante los conflictos sociales. “Bolivia necesita trabajo, Bolivia necesita unidad, no necesita confrontación”, sostuvo.

Santa Cruz confirmó además que la festividad de 2026 se celebrará el 14, 15 y 16 de agosto y reiteró que se impulsan las gestiones para que Urkupiña obtenga el reconocimiento internacional de la Unesco.





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