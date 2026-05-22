Atención: estas son las rutas bloqueadas este viernes en Bolivia

La Paz continúa siendo la región más afectada por las medidas de presión, seguida de Oruro y Cochabamba, donde persisten cortes en rutas estratégicas interdepartamentales.
22/05/2026 9:11
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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa seriamente afectada este viernes 22 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.
De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo activos en al menos siete departamentos del país.
La situación mantiene varados a pasajeros, conductores y transporte pesado en varias rutas estratégicas interdepartamentales.
La Paz con mayor cantidad de bloqueos
El departamento de La Paz continúa siendo el más afectado por las medidas de presión.
Entre los principales puntos con cortes se encuentran:
Calajahuira – Pongo
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Achica Arriba – Calamarca
Sica Sica – Luribay
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Nazacara
Alto Lima – Río Seco
Luribay – límite La Paz/Oruro
Salida Achiri
Patacamaya – Sica Sica
Guaqui – Desaguadero
Oruro también registra múltiples cortes
En Oruro las rutas afectadas incluyen:
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña
Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi
Alcantarilla – Plaza Colquiri
Cruce Patacamaya – Cañaviri
Curahuara
Puente río Desaguadero
Puente Paria – Cruce Caihuasi
Entrada Ocuri – Infiernillos
Pongo – Confital
Bombeo – Pongo
Cosapa – Cruce Ruta 004
Cruce Capachos – Puente Paria
Machamarquita
Vichuloma
Pazña – Challapata
Río Jatún Mayu – sector Sauce Mayu
Cochabamba sigue con rutas conflictivas
En el departamento de Cochabamba persisten bloqueos en:
Villa San Isidro – Boquerón K’asa
Pojo – Trapos
Sacaba – Av. Villazón
Villa Tunari – Puente Bomborazama
Cruce Punata
Kañacota
Cruce Tiraque
Cruce Epizana
Cruce Vacas
Bella Vista
Colomi
Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Pando también afectados
En Santa Cruz de la Sierra los puntos conflictivos se ubican en:
Los Troncos – Núcleo I – San Julián
Okinawa – Puerto Banegas
San Germán – límite con Cochabamba
Mientras que en Potosí existen bloqueos en:
Tholopalca – Ventilla
Millares – límite con Chuquisaca
Challamayu
Betanzos
Cruce Belén – límite con Oruro
Puente Muyuquiri
Challapara – Crucero
Cruce Turuchipa
Yocalla – Cruce Tarapaya
En Sucre se reporta bloqueo en la salida Ravelo – Cruce Yurubamba.
Finalmente, en el departamento de Pando las rutas afectadas son:
Cruce 018 – sector Zofra
Santa Elena – Puerto Rico
Recomiendan revisar rutas antes de viajar
Las autoridades pidieron a la población verificar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde continúan las medidas de presión.
También recomendaron consultar el mapa oficial de transitabilidad habilitado por la ABC para conocer los cambios en tiempo real https://transitabilidad.abc.gob.bo/
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