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Atención: estas son las rutas bloqueadas este viernes en Bolivia

La Paz continúa siendo la región más afectada por las medidas de presión, seguida de Oruro y Cochabamba, donde persisten cortes en rutas estratégicas interdepartamentales.

Red Uno de Bolivia

22/05/2026 9:11

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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa seriamente afectada este viernes 22 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo activos en al menos siete departamentos del país.

La situación mantiene varados a pasajeros, conductores y transporte pesado en varias rutas estratégicas interdepartamentales.

La Paz con mayor cantidad de bloqueos

El departamento de La Paz continúa siendo el más afectado por las medidas de presión.

Entre los principales puntos con cortes se encuentran:

  • Calajahuira – Pongo

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Achica Arriba – Calamarca

  • Sica Sica – Luribay

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Nazacara

  • Alto Lima – Río Seco

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Salida Achiri

  • Patacamaya – Sica Sica

  • Guaqui – Desaguadero

Oruro también registra múltiples cortes

En Oruro las rutas afectadas incluyen:

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

  • Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

  • Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

  • Alcantarilla – Plaza Colquiri

  • Cruce Patacamaya – Cañaviri

  • Curahuara

  • Puente río Desaguadero

  • Puente Paria – Cruce Caihuasi

  • Entrada Ocuri – Infiernillos

  • Pongo – Confital

  • Bombeo – Pongo

  • Cosapa – Cruce Ruta 004

  • Cruce Capachos – Puente Paria

  • Machamarquita

  • Vichuloma

  • Pazña – Challapata

  • Río Jatún Mayu – sector Sauce Mayu

Cochabamba sigue con rutas conflictivas

En el departamento de Cochabamba persisten bloqueos en:

  • Villa San Isidro – Boquerón K’asa

  • Pojo – Trapos

  • Sacaba – Av. Villazón

  • Villa Tunari – Puente Bomborazama

  • Cruce Punata

  • Kañacota

  • Cruce Tiraque

  • Cruce Epizana

  • Cruce Vacas

  • Bella Vista

  • Colomi

Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Pando también afectados

En Santa Cruz de la Sierra los puntos conflictivos se ubican en:

  • Los Troncos – Núcleo I – San Julián

  • Okinawa – Puerto Banegas

  • San Germán – límite con Cochabamba

Mientras que en Potosí existen bloqueos en:

  • Tholopalca – Ventilla

  • Millares – límite con Chuquisaca

  • Challamayu

  • Betanzos

  • Cruce Belén – límite con Oruro

  • Puente Muyuquiri

  • Challapara – Crucero

  • Cruce Turuchipa

  • Yocalla – Cruce Tarapaya

En Sucre se reporta bloqueo en la salida Ravelo – Cruce Yurubamba.

Finalmente, en el departamento de Pando las rutas afectadas son:

  • Cruce 018 – sector Zofra

  • Santa Elena – Puerto Rico

Recomiendan revisar rutas antes de viajar

Las autoridades pidieron a la población verificar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde continúan las medidas de presión.

También recomendaron consultar el mapa oficial de transitabilidad habilitado por la ABC para conocer los cambios en tiempo real https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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