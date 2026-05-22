Atención: estas son las rutas bloqueadas este viernes en Bolivia

La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa seriamente afectada este viernes 22 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

De acuerdo con el reporte actualizado de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen más de 50 puntos de bloqueo activos en al menos siete departamentos del país.

La situación mantiene varados a pasajeros, conductores y transporte pesado en varias rutas estratégicas interdepartamentales.

La Paz con mayor cantidad de bloqueos

El departamento de La Paz continúa siendo el más afectado por las medidas de presión.

Entre los principales puntos con cortes se encuentran:

Calajahuira – Pongo

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Achica Arriba – Calamarca

Sica Sica – Luribay

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Nazacara

Alto Lima – Río Seco

Luribay – límite La Paz/Oruro

Salida Achiri

Patacamaya – Sica Sica

Guaqui – Desaguadero

Oruro también registra múltiples cortes

En Oruro las rutas afectadas incluyen:

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

Alcantarilla – Plaza Colquiri

Cruce Patacamaya – Cañaviri

Curahuara

Puente río Desaguadero

Puente Paria – Cruce Caihuasi

Entrada Ocuri – Infiernillos

Pongo – Confital

Bombeo – Pongo

Cosapa – Cruce Ruta 004

Cruce Capachos – Puente Paria

Machamarquita

Vichuloma

Pazña – Challapata

Río Jatún Mayu – sector Sauce Mayu

Cochabamba sigue con rutas conflictivas

En el departamento de Cochabamba persisten bloqueos en:

Villa San Isidro – Boquerón K’asa

Pojo – Trapos

Sacaba – Av. Villazón

Villa Tunari – Puente Bomborazama

Cruce Punata

Kañacota

Cruce Tiraque

Cruce Epizana

Cruce Vacas

Bella Vista

Colomi

Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Pando también afectados

En Santa Cruz de la Sierra los puntos conflictivos se ubican en:

Los Troncos – Núcleo I – San Julián

Okinawa – Puerto Banegas

San Germán – límite con Cochabamba

Mientras que en Potosí existen bloqueos en:

Tholopalca – Ventilla

Millares – límite con Chuquisaca

Challamayu

Betanzos

Cruce Belén – límite con Oruro

Puente Muyuquiri

Challapara – Crucero

Cruce Turuchipa

Yocalla – Cruce Tarapaya

En Sucre se reporta bloqueo en la salida Ravelo – Cruce Yurubamba.

Finalmente, en el departamento de Pando las rutas afectadas son:

Cruce 018 – sector Zofra

Santa Elena – Puerto Rico

Recomiendan revisar rutas antes de viajar

Las autoridades pidieron a la población verificar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en trayectos interdepartamentales donde continúan las medidas de presión.

También recomendaron consultar el mapa oficial de transitabilidad habilitado por la ABC para conocer los cambios en tiempo real https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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