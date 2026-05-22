Revelan cómo Sebastián Marset planeaba desaparecer con millones y vivir tranquilo en Paraguay

Nuevos detalles de la investigación fiscal contra Sebastián Marset sacaron a la luz el supuesto plan que tenía el capo uruguayo para abandonar el mundo del narcotráfico y disfrutar de una vida de lujo en Paraguay.

De acuerdo con la acusación presentada en el marco del operativo Operación A Ultranza Py, Marset habría acumulado una fortuna millonaria gracias al tráfico internacional de cocaína y pretendía retirarse junto a su familia en una exclusiva estancia ubicada en el departamento paraguayo de Paraguarí.

La pareja conformada por Gianina García Troche y Sebastián Marset, planificaba retirarse e instalarse en Paraguarí. Foto: ABC Color

“Paraguay es un país donde no pasa nada”

Según la Fiscalía paraguaya, el narcotraficante veía a Paraguay como el lugar ideal para desaparecer del radar mediático y vivir con tranquilidad.

La acusación señala que la propia Gianina García Troche declaró que Marset consideraba al país como “un lugar donde no pasa nada”, razón por la que decidió establecerse allí definitivamente desde 2019.

La investigación sostiene además que el uruguayo ya pensaba en retirarse “a tiempo”, antes de tener problemas con la prensa o las autoridades internacionales.

Una fortuna de más de 200 millones

De acuerdo con el expediente, Marset y su estructura criminal habrían movido toneladas de cocaína desde Bolivia hacia Europa y África entre 2020 y 2021.

La droga ingresaba presuntamente por vía aérea desde Bolivia y luego era trasladada en Paraguay mediante camiones acondicionados con dobles fondos, antes de ser enviada en contenedores hacia puertos internacionales.

La Fiscalía asegura que las ganancias ilícitas alcanzaron cifras multimillonarias y que Marset habría reunido cerca de 200 millones de dólares y euros durante ese período.

La estancia de lujo donde planeaba vivir

El supuesto retiro del narcotraficante comenzó a tomar forma con la compra de la estancia denominada “23 de Abril”, ubicada en San Roque González de Santa Cruz, en Paraguay.

Según la acusación, la propiedad fue adquirida mediante la firma Summum SA y luego remodelada con inversiones millonarias.

La vivienda principal habría sido diseñada especialmente para Marset y su familia, con obras valuadas en millones de guaraníes y pagos realizados en efectivo y dólares.

Además, la estancia incluía áreas destinadas a ganado, infraestructura de lujo y una mudanza planificada desde el exclusivo edificio conocido como Palacio de los Patos.

El 24 de febrero de 2022, fue allanada la Estancia "23 de abril" ubicada en la ciudad de San Roque González de Santacruz, Departamento de Paraguarí. Foto: ABC

La caída del plan

Todo el proyecto quedó expuesto tras la operación internacional que golpeó a la estructura de Marset en 2022.

Durante allanamientos realizados por las autoridades paraguayas, los investigadores encontraron pertenencias de la familia, muebles, ropa y hasta objetos personalizados vinculados al narcotraficante uruguayo.

La investigación continúa avanzando mientras la Fiscalía busca demostrar cómo el dinero del narcotráfico habría financiado empresas, propiedades y el millonario plan de retiro de una de las figuras más buscadas de la región.

Con información de ABC - Paraguay

Mira la programación en Red Uno Play