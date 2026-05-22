No tenía ingresos, pero gastaba millones: así vivía Gianina García, ex de Marset

La acusación fiscal contra Gianina García Troche expone una vida marcada por los lujos, los gastos millonarios y el uso de dinero que, según el Ministerio Público paraguayo, provenía directamente del narcotráfico liderado por Sebastián Marset.

El fiscal Deny Yoon Pak asegura que la uruguaya no tenía actividades económicas legales que justificaran su enorme nivel de vida, ni en Paraguay ni en Uruguay.

Sin embargo, realizaba compras de lujo, transferencias, pagos en efectivo y millonarias inversiones.

Gianina García Troche y Sebastián Enrique Marset en la ciudad de Dubái. Foto RR.SS.

Joyas, ropa de diseñador y fiestas exclusivas

Entre los gastos detectados por la Fiscalía aparecen compras en la exclusiva marca Carolina Herrera por más de 39 millones de guaraníes.

Además, la acusación menciona la adquisición de un anillo de oro de 18 quilates con brillantes valuado en 30.000 dólares, pagado en efectivo.

También figuran contrataciones de decoradores y organizadores para los cumpleaños de sus hijos, con fiestas realizadas en viviendas privadas y salones exclusivos.

Según el expediente, varios de estos pagos fueron realizados en efectivo o mediante transferencias desde cuentas vinculadas a personas cercanas al entorno financiero de Marset.

Más de 500 millones para un taller de lujo

La investigación sostiene que García Troche destinó enormes sumas de dinero para acondicionar Total Cars, el taller de vehículos de alta gama que la Fiscalía vincula con la estructura de lavado de dinero.

El local recibió inversiones en decoración, mobiliario, electrodomésticos, cuadros, carpintería, pintura y hasta cortinas personalizadas.

Show room de "Total Cars" en el que se exhibió uno de los Lamborghini que pasaron bajo administración de la Senabico.

Solo para poner en funcionamiento el negocio se habrían gastado más de 500 millones de guaraníes.

Los pagos, según Fiscalía, se realizaron a través de empresas supuestamente utilizadas por la organización criminal.

Hasta refaccionó un club de fútbol

Uno de los puntos que más llamó la atención de la acusación es el supuesto financiamiento de mejoras en el Club Rubio Ñu.

De acuerdo con la investigación, García Troche pagó alrededor de 20.000 dólares para acondicionar habitaciones destinadas a jugadores del club.

Las obras incluían decoración y remodelaciones, mientras que las facturas fueron emitidas a nombre de empresas vinculadas al entorno de Marset.

La relación entre el club y la estructura investigada despertó sospechas luego de que la marca Total Cars apareciera estampada en las camisetas del equipo.

Fiscalía asegura que el dinero era del narcotráfico

El Ministerio Público paraguayo insiste en que la uruguaya no podía justificar económicamente semejante estilo de vida.

La acusación señala que, pese a no registrar ingresos legales, realizaba operaciones financieras constantes, viajes, compras y movimientos de dinero de gran magnitud.

Gianina García trasladada con resguardo policial.

Para la Fiscalía, esto fortalece la hipótesis de que Gianina García operaba para ocultar y lavar las ganancias obtenidas por la red narcotraficante liderada por Sebastián Marset y su socio Miguel Ángel Insfrán.

Con información de ABC.

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