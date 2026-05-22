El papa León XIV alista una gira por Sudamérica en noviembre: Estos son los países que visitará

La expectativa de la comunidad católica en el sur del continente empieza a crecer. Este jueves, fuentes diplomáticas y de la Iglesia Católica de Montevideo informaron que se ejecutan los preparativos para recibir al papa León XIV en el mes de noviembre, en el marco de una gira regional que marcará su esperado retorno a Sudamérica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay confirmó a agencias internacionales que ya se encuentran coordinando los detalles de esta visita oficial. El viaje formará parte de un itinerario más amplio por el sur de Latinoamérica —anunciado inicialmente en febrero— que también proyecta incluir paradas estratégicas en Argentina y Perú.

Un pontífice con profundas raíces latinoamericanas

La llegada de León XIV genera especial entusiasmo en esta zona del continente debido a la historia personal del Sumo Pontífice. Antes de asumir el máximo cargo en la Ciudad del Vaticano, el excardenal estadounidense Robert Prevost desarrolló una extensa labor pastoral en la región.

Prevost fue misionero en territorio peruano durante décadas, donde fue ordenado obispo de la diócesis de Chiclayo (en el noroeste de Perú) e incluso obtuvo la nacionalidad peruana en el año 2015. Se espera que este fuerte arraigo e historial con el continente atraiga a verdaderas multitudes durante sus apariciones públicas a finales de año.

Los detalles y la expectativa de la ruta uruguaya

Aunque la Iglesia Católica uruguaya emitió un comunicado este jueves aclarando que se mantienen "muy expectantes" y a la espera de la "confirmación oficial" definitiva de las fechas por parte de la Santa Sede, autoridades locales y obispos ya dan por sentada la planificación del viaje.

De concretarse, León XIV se convertirá en el segundo papa en la historia en pisar suelo uruguayo, emulando las históricas visitas que realizó Juan Pablo II en 1987 y 1988. El viaje genera un fuerte impacto político y social, considerando que Uruguay es catalogado como uno de los países más laicos de la región, donde la Iglesia y el Estado se encuentran formalmente separados.

Según trascendió a través del medio Telemundo y fuentes diplomáticas seguidas por el intendente de Florida (Uruguay), Carlos Enciso, el itinerario del Santo Padre incluiría las siguientes localidades: Montevideo (la capital del país), Florida (tras gestiones expresas realizadas ante el Vaticano desde fines de 2025) y un departamento del norte, el cual se definirá próximamente entre Salto, Rivera y Paysandú.

Argentina abre las puertas a su llegada

Los vientos de la gira papal también soplan con fuerza en la vecina Argentina. Tras la reciente designación el pasado 14 de mayo del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico (embajador del Vaticano) en Buenos Aires, las máximas autoridades eclesiásticas de ese país ven el camino libre para el arribo de León XIV.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que el nombramiento de este nuevo embajador destraba la agenda diplomática y "abre la puerta" de par en par para que el Sumo Pontífice concrete su visita a la Argentina en el mes de noviembre.

Con información de El País, La Nación y Los Andes.

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