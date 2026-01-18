El Vaticano inmortaliza al Papa León XIV con un nuevo mosaico en la Basílica de San Pablo Extramuros

El Estudio de Mosaico del Vaticano ha finalizado una de sus obras más significativas de los últimos años: el retrato oficial del Papa León XIV.

Esta pieza de arte sacro ya ha sido instalada en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, ocupando su lugar junto a los retratos de sus predecesores en una línea cronológica que se remonta a los orígenes del cristianismo.

Lo que hace único a este mosaico es su impresionante nivel de detalle y fidelidad técnica. Con un diámetro de 137 centímetros, la obra está compuesta por aproximadamente 15.000 teselas individuales.

Según señala el Vatican News, para su creación, los artistas emplearon una técnica antigua que combina vidrio, oro y piedras preciosas, logrando un equilibrio perfecto entre el arte tradicional de los templos y una visión artística moderna del retrato pontificio.

El valor histórico de la pieza reside también en sus materiales. Los artistas utilizaron rocas y pigmentos de las colecciones exclusivas del Estudio de Mosaico del Vaticano, las cuales albergan materiales recolectados a lo largo de los siglos.

La colocación de este retrato sigue una costumbre que ha definido a la Basílica de San Pablo Extramuros durante siglos. La presencia de estos mosaicos tiene como objetivo expresar la continuidad histórica y el patrimonio artístico del servicio cristiano, trazando un puente ininterrumpido desde la época de San Pedro hasta nuestros días.

