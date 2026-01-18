En China, un camión con bebidas vuelca y la gente ayuda en lugar de saquear | VIDEO

Un camión de carga, que transportaba miles de paquetes de bebidas, perdió el control y volcó de costado, provocando que gran parte de su mercancía quedara esparcida sobre la calzada y la berma, el hecho se suscitó en China.

Sin embargo, lo que suele ser una escena de caos, robos y saqueos, donde las personas aprovechan para llevarse lo que encuentran, fue reemplazado por un esfuerzo colectivo de ayuda. Al observar al conductor abrumado por el desastre, los testigos del accidente y otros transportistas que circulaban por la ruta no dudaron en bajar de sus vehículos.

Organizados de manera espontánea, los ciudadanos formaron filas para recoger caja por caja, evitando que los envases fueran aplastados por el tráfico o sufrieran más daños.

En el video, se observa cómo incluso personas de la tercera edad y jóvenes colaboraron para recoger la carga de forma ordenada a un costado del camino.

"Es reconfortante ver que la empatía fue más fuerte que el interés material", señalaron testigos. El gesto permitió que el transportista no solo recuperara la mayor parte de su inventario no deteriorado, sino que también despejara la vía en un tiempo récord, facilitando la labor de los servicios de emergencia.

Este suceso se volvió viral; miles de internautas reaccionaron con comentarios positivos ante el gesto de honestidad y la solidaridad ciudadana.

