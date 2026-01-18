TEMAS DE HOY:
caro harina de Emapa Evo Morales Narcotráfico

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Varios heridos tras la explosión de una fábrica de placas de acero en el norte de China

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel, recogió la agencia oficial Xinhua.

EFE

18/01/2026 7:52

Foto: EFE referencial
Pekín, China

Escuchar esta nota

Pekín, 18 ene (EFE)

Varias personas resultaron heridas este domingo por la explosión registrada en una planta de placas de acero en la ciudad de Baotou, en la región china de Mongolia Interior (norte), informaron las autoridades locales, que por el momento no han confirmado víctimas mortales.

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel, recogió la agencia oficial Xinhua.

Los equipos de emergencias han logrado rescatar a varios heridos y continúan las labores de búsqueda tras la deflagración, que provocó temblores perceptibles en las zonas cercanas, señaló Xinhua.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve muertos y veintiséis heridos. EFE

pek-jacb/alf

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD