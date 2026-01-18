¡Terrible! Varios heridos tras la explosión de una fábrica de placas de acero en el norte de China

Pekín, 18 ene (EFE)

Varias personas resultaron heridas este domingo por la explosión registrada en una planta de placas de acero en la ciudad de Baotou, en la región china de Mongolia Interior (norte), informaron las autoridades locales, que por el momento no han confirmado víctimas mortales.

Según la oficina municipal de gestión de emergencias, el siniestro se produjo alrededor de las 15:00 hora local (07:00 GMT) del domingo en una fábrica de Baogang United Steel, recogió la agencia oficial Xinhua.

Los equipos de emergencias han logrado rescatar a varios heridos y continúan las labores de búsqueda tras la deflagración, que provocó temblores perceptibles en las zonas cercanas, señaló Xinhua.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

En junio del año pasado, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el condado de Linli, en la provincia central de Hunan, causó nueve muertos y veintiséis heridos. EFE

pek-jacb/alf

