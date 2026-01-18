TEMAS DE HOY:
Así se cotiza el dólar paralelo este domingo 18 de enero del 2026 en Bolivia

Portales digitales reportaron variaciones en la cotización paralela del dólar este domingo en Bolivia.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 7:12

Foto: Red Uno
Bolivia

Este domingo 18 de enero de 2026, el dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia registró un leve incremento, según portales financieros especializados.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio se cotiza en:

  • Venta: Bs 9,55

  • Compra: Bs 9,59

Estos valores muestran una subida respecto a la jornada anterior, cuando la moneda estadounidense se ofrecía a Bs 9,47 para la venta y Bs 9,51 para la compra.

El sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, reportó cifras similares pero con una ligera diferencia:

  • Venta: Bs 9,56

  • Compra: Bs 9,59

La cotización paralela del dólar sigue siendo un referente informal ante las restricciones de acceso a divisas por canales oficiales.

La diferencia entre los tipos de cambio oficiales y paralelos responde a factores como la oferta y demanda, así como a la percepción pública sobre la estabilidad económica y las políticas del Banco Central.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

