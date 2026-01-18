Santa Cruz: Cámaras captan momento en que hombre apuñalado pide ayuda tras ataque en lenocinio

Un hombre fue apuñalado en el brazo por un trabajador de un lenocinio en la zona del Quinto Anillo, avenida La Colorada, en Santa Cruz. La víctima se encontraba en presunto estado de ebriedad al momento del ataque.

Testigos presenciales relataron cómo ocurrió el hecho. “Solo se escuchaban los golpes y después salieron las chicas gritando. El hombre salió con una herida en la mano, le faltaba un pedazo de carne”, contó una testigo.

La víctima perdió bastante sangre y fue auxiliada por los vecinos hasta que llegó la ambulancia, que lo trasladó a un centro médico para recibir atención. Por su parte, el agresor fue arrestado por la policía y trasladado a la Felcc, donde deberá declarar sobre los hechos.

“Las chicas decían que el trabajador lo hizo con una botella y la sangre chorreaba como de la manguera”, agregó la testigo. “Yo traté de ayudarlo hasta que vinieron la ambulancia y dos patrullas, se lo llevaron al hombre que le hizo eso”, relató.

Vecinos de la zona señalaron que la situación de inseguridad se ha incrementado debido a la concentración de bares y locales nocturnos. En recorridos realizados por el lugar, se pudo observar a personas en estado de ebriedad durmiendo en las aceras a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la víctima salió del lenocinio ensangrentado, siendo atendido por los vecinos antes de ser trasladado al centro de salud.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

