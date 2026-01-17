¿Cuándo empieza a regir el arancel cero para importar tecnología en Bolivia?

El Gobierno nacional oficializó la aplicación del arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos mediante el Decreto Supremo 5518, una medida que entrará en vigor el lunes 19 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La disposición busca reducir los costos de acceso a la tecnología, facilitando que más ciudadanos accedan a herramientas digitales esenciales, especialmente en sectores como la educación, el emprendimiento, y los pequeños negocios.

¿Qué productos están incluidos?

Los dispositivos que podrán ser importados sin arancel incluyen:

Computadoras y laptops

Tablets

Teléfonos celulares

Impresoras y copiadoras

Cámaras y monitores

Auriculares, micrófonos y amplificadores

Receptores de televisión

Videojuegos y otros accesorios electrónicos

Lista completa en el siguiente PDF:

Además, se espera que esta medida contribuya a reducir la informalidad, combatir el contrabando, y fomentar el comercio legal de tecnología en Bolivia.

Según el DS 5518, la política responde al aumento de los costos logísticos internacionales y forma parte de una estrategia para promover la inclusión digital en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play