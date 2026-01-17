¿Cuándo empieza a regir el arancel cero para importar tecnología en Bolivia?

Con el Decreto Supremo 5518, el Gobierno apunta a reducir costos, combatir el contrabando y fomentar el comercio formal.
17/01/2026 19:02
El Gobierno nacional oficializó la aplicación del arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos mediante el Decreto Supremo 5518, una medida que entrará en vigor el lunes 19 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La disposición busca reducir los costos de acceso a la tecnología, facilitando que más ciudadanos accedan a herramientas digitales esenciales, especialmente en sectores como la educación, el emprendimiento, y los pequeños negocios.
¿Qué productos están incluidos?
Los dispositivos que podrán ser importados sin arancel incluyen:
Computadoras y laptops
Tablets
Teléfonos celulares
Impresoras y copiadoras
Cámaras y monitores
Auriculares, micrófonos y amplificadores
Receptores de televisión
Videojuegos y otros accesorios electrónicos
Además, se espera que esta medida contribuya a reducir la informalidad, combatir el contrabando, y fomentar el comercio legal de tecnología en Bolivia.
Según el DS 5518, la política responde al aumento de los costos logísticos internacionales y forma parte de una estrategia para promover la inclusión digital en todo el país.
