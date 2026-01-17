TEMAS DE HOY:
Economía

¿Cuándo empieza a regir el arancel cero para importar tecnología en Bolivia?

Con el Decreto Supremo 5518, el Gobierno apunta a reducir costos, combatir el contrabando y fomentar el comercio formal.

Red Uno de Bolivia

17/01/2026 19:02

Foto: Imagen referencial

El Gobierno nacional oficializó la aplicación del arancel cero para la importación de dispositivos electrónicos mediante el Decreto Supremo 5518, una medida que entrará en vigor el lunes 19 de enero y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La disposición busca reducir los costos de acceso a la tecnología, facilitando que más ciudadanos accedan a herramientas digitales esenciales, especialmente en sectores como la educación, el emprendimiento, y los pequeños negocios.

 ¿Qué productos están incluidos?

Los dispositivos que podrán ser importados sin arancel incluyen:

  • Computadoras y laptops

  • Tablets

  • Teléfonos celulares

  • Impresoras y copiadoras

  • Cámaras y monitores

  • Auriculares, micrófonos y amplificadores

  • Receptores de televisión

  • Videojuegos y otros accesorios electrónicos

Lista completa en el siguiente PDF:

 

Además, se espera que esta medida contribuya a reducir la informalidad, combatir el contrabando, y fomentar el comercio legal de tecnología en Bolivia.

Según el DS 5518, la política responde al aumento de los costos logísticos internacionales y forma parte de una estrategia para promover la inclusión digital en todo el país.

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

