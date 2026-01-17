ANH autoriza venta de combustible a vehículos con placa extranjera: ¿cuál es el precio?

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este sábado que los vehículos motorizados con placa de control extranjera podrán adquirir gasolina y diésel en todas las estaciones de servicio del país, sin necesidad de presentar requisitos adicionales.

Mediante un comunicado oficial, la ANH señaló que los precios establecidos para estos vehículos son los siguientes:

Gasolina : Bs 8,68 por litro

Diésel: Bs 9,80 por litro

La entidad aclaró que esta disposición busca garantizar el abastecimiento de combustible bajo condiciones claras para visitantes o transportistas internacionales que transiten por territorio boliviano.

Asimismo, se habilitó la línea telefónica 72072300 para que los usuarios puedan denunciar si alguna estación de servicio (EESS) se niega a vender combustible a precio internacional.

La medida responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y evitar prácticas discriminatorias o cobros indebidos a conductores de vehículos con placas extranjeras.

