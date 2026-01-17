TEMAS DE HOY:
Economía

ANH autoriza venta de combustible a vehículos con placa extranjera: ¿cuál es el precio?

La Agencia Nacional de Hidrocarburos instruyó que todos los vehículos con placa extranjera pueden acceder a combustible en estaciones del país, sin presentar requisitos adicionales.

Red Uno de Bolivia

17/01/2026 17:12

Foto: Agencia Nacional de Hidrocarburos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este sábado que los vehículos motorizados con placa de control extranjera podrán adquirir gasolina y diésel en todas las estaciones de servicio del país, sin necesidad de presentar requisitos adicionales.

Mediante un comunicado oficial, la ANH señaló que los precios establecidos para estos vehículos son los siguientes:

  • Gasolina: Bs 8,68 por litro

  • Diésel: Bs 9,80 por litro

 

La entidad aclaró que esta disposición busca garantizar el abastecimiento de combustible bajo condiciones claras para visitantes o transportistas internacionales que transiten por territorio boliviano.

 

Asimismo, se habilitó la línea telefónica 72072300 para que los usuarios puedan denunciar si alguna estación de servicio (EESS) se niega a vender combustible a precio internacional.

La medida responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y evitar prácticas discriminatorias o cobros indebidos a conductores de vehículos con placas extranjeras.

