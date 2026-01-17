¡Atención! Habilitan plataforma digital para reclamos en transporte aéreo, terrestre y ferroviario

¿Le cobraron demás por un pasaje? ¿No aplicaron el descuento del 50 % para menores de edad? Ante estas y otras irregularidades, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) habilitó la plataforma web https://mireclamo.bo, donde la ciudadanía puede registrar sus denuncias relacionadas con servicios de transporte aéreo, terrestre e incluso ferroviario.

La iniciativa forma parte de las instrucciones del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, quien dispuso modernizar y fortalecer los servicios para mejorar la atención a los usuarios de todo el país.

A través del portal, las personas podrán ingresar reclamos por cobros indebidos, problemas con equipaje o encomiendas, mala atención al cliente, incumplimiento de itinerarios, entre otros. El proceso es sencillo: basta con completar un formulario con datos personales y detalles del problema.

Además del canal virtual, la ATT mantiene atención presencial en sus oficinas regionales y puntos fijos en terminales terrestres y aeropuertos, con supervisores disponibles todos los días.

Oficinas y contactos de la ATT:

La Paz : Calle 13 de Calacoto, entre Av. Los Sauces y Costanera N° 8260. Tel: (591-2) 2772266

Cochabamba : Av. Ballivián y España N° 683. Tel: (591-4) 4581182

Santa Cruz : Av. Beni entre 4to y 5to anillo, Edificio Gardenia Condominio Club, Torre Sur. Tel: (591-3) 3120587

Tarija: Calle Santa Cruz, casi esquina Bolívar N° 0784. Tel: (591-4) 6644136, int. 4400

El horario de atención presencial es de lunes a viernes, de 08:30 a 16:30. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos utilizar los canales habilitados para garantizar sus derechos como usuarios de los servicios de transporte.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

