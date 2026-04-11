Basílica de San Pedro: el Papa León XIV preside vigilia de oración por la paz

El Papa León XIV preside este sábado 11 de abril la Vigilia de Oración por la Paz en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en un acto abierto a la participación de fieles.

La actividad forma parte del llamado del Pontífice a unir a la comunidad internacional en oración en un contexto marcado por tensiones globales.

Llamado en medio de tensiones

El acto se realiza días después de que el Pontífice expresara esperanza ante una tregua en Oriente Medio, al tiempo que instó a las partes a sostener el diálogo.

Desde el Vaticano, la vigilia se presenta como un espacio de reflexión y oración colectiva, con el objetivo de promover la paz en distintos escenarios de conflicto.

Mira la programación en Red Uno Play