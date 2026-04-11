La Fiscalía de Bolivia informó este viernes la detención de diez personas adultas durante un operativo simultáneo en distintas regiones del país para detectar material de abuso sexual infantil en entornos digitales. La acción se realizó en el marco de la Operación ROMA I, impulsada bajo una normativa vigente desde septiembre.

Según el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se ejecutaron 19 allanamientos coordinados con la Policía Boliviana. Además, se identificó a un adolescente con responsabilidad penal, de acuerdo con el comunicado oficial.

Investigación y alcance del operativo

El Ministerio Público señaló que los resultados derivan de meses de investigación liderados por la Fiscalía Superior en Razón de Género, en coordinación con fiscalías departamentales y la Policía.

Durante los operativos se incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a pericias especializadas. Entre ellos:

2 computadoras de escritorio

12 portátiles

9 tabletas

64 teléfonos móviles

22 memorias externas

3 grabadoras DVR y un TV Box

Otros hallazgos y nuevas líneas de investigación

Las autoridades también reportaron el hallazgo de sustancias controladas, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero. Estos elementos, según la Fiscalía, evidencian la complejidad de los casos y amplían las líneas de investigación.

El operativo se ejecutó bajo criterios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada, añadió la institución.

Marco legal vigente

La intervención se enmarca en la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, promulgada en septiembre. Esta norma incorpora figuras penales como el grooming, el ciberengaño pederasta y la difusión de material de abuso infantil en línea.

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