TEMAS DE HOY:
Bolivia cisterna Contrabando

20ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Diez detenidos en operación contra abuso sexual infantil en entornos digitales en Bolivia

Allanamientos simultáneos en varias regiones permitieron incautar dispositivos y abrir nuevas líneas de investigación.

EFE

11/04/2026 7:10

10 detenidos en Bolivia por contenido de abuso infantil . Foto: imagen referencial.

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Bolivia informó este viernes la detención de diez personas adultas durante un operativo simultáneo en distintas regiones del país para detectar material de abuso sexual infantil en entornos digitales. La acción se realizó en el marco de la Operación ROMA I, impulsada bajo una normativa vigente desde septiembre.

Según el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se ejecutaron 19 allanamientos coordinados con la Policía Boliviana. Además, se identificó a un adolescente con responsabilidad penal, de acuerdo con el comunicado oficial.

Investigación y alcance del operativo

El Ministerio Público señaló que los resultados derivan de meses de investigación liderados por la Fiscalía Superior en Razón de Género, en coordinación con fiscalías departamentales y la Policía.

Durante los operativos se incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a pericias especializadas. Entre ellos:

  • 2 computadoras de escritorio

  • 12 portátiles

  • 9 tabletas

  • 64 teléfonos móviles

  • 22 memorias externas

  • 3 grabadoras DVR y un TV Box

Otros hallazgos y nuevas líneas de investigación

Las autoridades también reportaron el hallazgo de sustancias controladas, un arma de fuego, munición, material explosivo y dinero. Estos elementos, según la Fiscalía, evidencian la complejidad de los casos y amplían las líneas de investigación.

El operativo se ejecutó bajo criterios de simultaneidad, reserva y coordinación centralizada, añadió la institución.

Marco legal vigente

La intervención se enmarca en la Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, promulgada en septiembre. Esta norma incorpora figuras penales como el grooming, el ciberengaño pederasta y la difusión de material de abuso infantil en línea.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD