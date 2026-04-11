Tragedia en Quillacollo: Hallan a una joven sin vida dentro de su vehículo en la zona del río Tacata

Una escena desgarradora sorprendió a los transeúntes de la zona del río Tacata la mañana de este viernes. El cuerpo sin vida de una joven de 25 años fue hallado en el interior de un automóvil particular, lo que movilizó de inmediato a las unidades policiales del Valle Bajo.

Tras el reporte del incidente, efectivos policiales se trasladaron al lugar, donde encontraron a Noemí Pampa Argolla en posición sedente frente al volante del motorizado. Pese a la intervención, la joven ya no presentaba signos vitales.

El coronel Wilson Flores, comandante del Valle Bajo, informó que durante el registro del vehículo se encontraron todas las pertenencias de la víctima intactas. "Se puede verificar que se encontraba su celular, una cartera y otras pertenencias amarradas en aguayos dentro de la maletera", detalló la autoridad, sugiriendo que el móvil del robo no sería la causa principal.

Signos de envenenamiento

El examen externo realizado por el equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el fiscal de turno arrojó los primeros indicios sobre la causa del deceso. Según el informe preliminar, el cadáver no presentaba huellas de agresiones físicas o violencia externa.

"Al examen externo se presenta espuma blanca en la región de la boca, característica compatible con un cuadro de envenenamiento", agregó el comandante Flores.

Investigación en curso

El caso ha pasado a manos del Ministerio Público y del personal especializado del Valle Bajo para determinar las circunstancias exactas de la muerte. Se espera que la autopsia de ley confirme si se trató de una ingesta voluntaria o provocada de alguna sustancia tóxica.

La comunidad de Quillacollo se encuentra conmocionada por el hallazgo de Noemí, mientras las autoridades continúan recolectando testimonios y revisando las últimas comunicaciones de la joven para esclarecer este trágico suceso.

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