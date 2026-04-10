Bolivia reafirma su compromiso contra el narcotráfico en reunión con la DEA

El Estado Plurinacional de Bolivia participó en la Segunda Reunión de Coordinación Regional del Cono Sur, organizada por la Drug Enforcement Administration (DEA) en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

La delegación nacional estuvo encabezada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Frans William Cabrera.

Nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico

Durante su intervención, el viceministro Justiniano destacó que Bolivia impulsa un cambio de estrategia, pasando de una política centrada en incautaciones a una orientada a identificar y capturar a los líderes del narcotráfico y desarticular sus estructuras.

“Bolivia está de vuelta en la cooperación internacional… con resultados concretos en la lucha contra las estructuras del narcotráfico”, afirmó la autoridad.

Fortalecimiento institucional

El representante boliviano también resaltó el proceso de fortalecimiento de la institución policial, con la implementación de mecanismos de control interno y pruebas de confiabilidad.

Estas acciones buscan consolidar la transparencia, integridad y confianza institucional, elementos clave para la cooperación internacional.

Resultados operativos y cooperación regional

Por su parte, el director de la Felcn presentó los principales resultados operativos, destacando la importancia de la coordinación entre países para enfrentar redes criminales.

Entre los casos mencionados, se destacó el de Sebastián Marset y Douglas de Azevedo Carvalho, como ejemplos de la necesidad de cooperación internacional para evitar la rearticulación de organizaciones delictivas.

Apuntan a reducir la producción ilícita

Durante la reunión, Bolivia también planteó la necesidad de abordar las causas estructurales del narcotráfico, señalando que el país cuenta con aproximadamente 40.000 hectáreas de cultivos de coca.

En ese marco, se proyecta la erradicación de al menos 10.000 hectáreas, como parte de una estrategia integral para reducir la producción ilícita.

Enfoque social y desarrollo alternativo

Las autoridades destacaron que las acciones contra el narcotráfico deben complementarse con programas de desarrollo alternativo, prevención y rehabilitación, para mitigar el impacto social en las comunidades.

La participación de Bolivia en este encuentro regional reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con otros países para enfrentar el crimen organizado transnacional.

El Gobierno señaló que la cooperación internacional será clave para desarticular las redes del narcotráfico y evitar su reconstitución en la región.

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