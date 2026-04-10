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Fuerte granizada cubre de blanco la ciudad de La Paz y El Alto

La intensa precipitación sorprendió a la población y generó problemas en la circulación vehicular por varios minutos.

Juan Marcelo Gonzáles

10/04/2026 16:44

Foto: Captura de Video
La Paz

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Una intensa granizada se registró en las últimas horas en las ciudades de La Paz y El Alto, causando sorpresa entre la población y dejando varias calles completamente cubiertas de hielo.

El fenómeno climático se presentó de forma repentina, afectando diferentes zonas y generando dificultades en la movilidad.

Calles quedaron cubiertas de granizo

De acuerdo con videos enviados por la ciudadanía, varias vías quedaron totalmente cubiertas por granizo, formando una capa blanca que se acumuló sobre calles, avenidas y aceras.

Las imágenes muestran cómo la precipitación fue de tal intensidad que en algunos sectores parecía una nevada.

La Paz, zona de Sopocachi

Ciudad de El Alto

Cierre momentáneo de vías

Producto de estas condiciones, se registró el cierre temporal de algunas vías, debido a que el granizo volvió resbalosa la superficie, poniendo en riesgo la circulación vehicular.

Conductores se vieron obligados a detener su marcha o reducir la velocidad para evitar accidentes.

Recomiendan precaución

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población circular con precaución, especialmente en zonas donde el granizo permanece acumulado.

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