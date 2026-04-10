Sorata: “Nos destruyeron todo”: Comunaria denuncia violento ataque en Lip’ichi

Una comunaria de Lip’ichi, en el municipio de Sorata, denunció un violento avasallamiento ocurrido a finales de marzo, donde, según su testimonio, pobladores fueron atacados, heridos y despojados de sus pertenencias.

“Hemos sufrido avasallamiento, robo, heridos… han atentado contra nuestra vida”, relató la mujer, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Relatan disparos, dinamita y persecución

La comunaria explicó que el hecho ocurrió cuando los habitantes retornaban a su comunidad y recibieron la alerta de un ataque.

Según su testimonio, en el lugar se escuchaban balaceras y detonaciones de dinamita, mientras grupos armados impedían el ingreso de los comunarios a sus viviendas.

“Se escuchaba demasiada balacera, se escuchaban dinamitazos… no sabíamos qué hacer”, afirmó.

Denuncian robo y destrucción de viviendas

De acuerdo con la denuncia, los presuntos avasalladores no solo atacaron a los pobladores, sino que también saquearon viviendas y destruyeron bienes.

“Robaron todas nuestras pertenencias… metieron dinamita a las casas, se llevaron dinero, víveres, animales y todo lo que teníamos”, relató.

Además, señaló que algunas viviendas fueron completamente destruidas tras el uso de explosivos.

Señalan a otra comunidad como responsable

La comunaria identificó a personas de la comunidad Coca Millipaya como los presuntos responsables del avasallamiento, a quienes acusó de actuar de forma violenta y organizada.

También afirmó que los atacantes estarían vinculados a la explotación ilegal de minerales, incluyendo oro, en la zona.

Denuncian presencia de personas armadas

Según el testimonio, los agresores estaban armados y organizados en distintos puntos estratégicos, lo que impidió la defensa de los comunarios.

Incluso aseguró que habría personas externas involucradas en los ataques.

“Están con gente contratada… no son de aquí”, señaló.

Comunarios piden justicia y protección

La denunciante afirmó que no es la primera vez que sufren este tipo de hechos y que ya se registraron al menos tres avasallamientos previos.

Ante esta situación, pidió a las autoridades garantizar seguridad en la zona y evitar que los hechos queden en la impunidad.

“Nuestra vida corre peligro… no sabemos qué hacer”, expresó, al solicitar justicia y apoyo para recuperar sus tierras y viviendas.

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