Noche complicada: Luis Urgel no logra brillar y preocupa su puntaje

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces estuvo a cargo de Luis Urgel, integrante del equipo de Vanessa Añez y Carlos Pérez.

El participante llegó con alta expectativa y eligió interpretar Chica ideal de Sebastián Yatra, en una versión adaptada al ritmo de cumbia. Sin embargo, la propuesta no logró convencer plenamente al jurado.

Evaluación del jurado

La primera en emitir su criterio fue Alenir Echeverría, quien fue contundente:

“Soy admiradora de tu talento, pero no me gustó esta canción… no hubo sentimiento ni expresión verdadera. Hubo desafinaciones y falta de aire”.

En la misma línea, Tito Larenti cuestionó la propuesta musical:

“Hicieron una versión bastante cómoda, y no sé si a esta altura vale”.

Por su parte, Marco Veizaga reconoció el potencial del participante, pero pidió mayor exigencia:

“Tienes una buena voz, pero hay que desafiar más y trabajar en variantes”.

Finalmente, Diego Ríos resumió su percepción señalando que la presentación fue “muy plana”, pese a destacar la calidad vocal de Luis.

Puntuación y resultado

Tras la evaluación, Luis Urgel obtuvo un promedio parcial de 4.7, sin incluir el voto de Tito Larenti.

Este puntaje, por el momento, lo mantiene en zona de riesgo dentro de la competencia.

Reacción del participante

A su salida del escenario, Luis reconoció el resultado y aseguró que continuará trabajando para revertir la situación en próximas galas.

El talento está… pero la presión también. Luis ahora deberá demostrar de qué está hecho para mantenerse en competencia

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