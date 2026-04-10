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Profesores marchan por ítems y presupuesto para el sector

Con el respaldo de padres de familia, los maestros demandan la creación de ítems y una atención urgente al presupuesto destinado al sector.

Ximena Rodriguez

09/04/2026 22:39

Foto: Red Uno.
Bolivia

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El Magisterio de Bolivia ha tomado las principales calles del país en una segunda marcha masiva que busca forzar una respuesta del Gobierno ante sus demandas. Un representante del sector destacó la unidad de la movilización al señalar: “Aquí estamos maestros de ciudad, provincia, pero también padres de familia que se están sumando a esta lucha”.

La plataforma de demandas incluye prioritariamente el incremento salarial, la dotación de mayor presupuesto para el sistema público y la creación inmediata de nuevos ítems. Al respecto, una de las maestras de base enfatizó la urgencia de la situación económica declarando: “Conminamos a la población a sumarse a esta lucha, el salario del Magisterio ya no alcanza”.

La dirigencia nacional advirtió que las medidas de presión podrían escalar en los próximos días.

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